A première vue, la Réserve fédérale américaine a fait le job qu'on attendait d'elle mais une lecture plus fine montre tout de même de réelles dissensions en son sein qu'on ne saurait garder sous silence.

LA grosse actualité et catalyseur de la semaine dernière était sans nul doute la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On notera que le pronostic du marché était le bon : la Fed a effectivement baissé le loyer de l’argent de 25 points de base. La suite est cependant moins évidente. Si Jerome Powell a clairement laissé entendre que la suite serait dépendante des données du marché (du travail, de l’inflation etc.), l’analyse du graphique en point, le fameux dot-plot, montre de réelles divergences entre les différents gouverneurs. Pour plus de détails, je vous invite à vous référer à l’article d’Antoine disponible ici.

Une fois encore, plus que la décision de baisser les taux en elle-même, nous nous attachons à la réaction des différentes classes d’actifs pour comprendre la narration en cours. La réserve fédérale a entamé un cycle d’assouplissement monétaire alors même que l’économie américaine est solide, la consommation forte et les marchés financiers au plus haut. Ainsi, le taux neutre réel est probablement au-dessus du niveau supposé par la Fed ce qui signifie que la politique monétaire pourrait devenir trop accommodante et provoquer une reprise de l’inflation ainsi qu’une hausse des actifs financiers. Élément rassurant, les obligations d’États se sont détendues dans la foulée de l’annonce, signe que le marché obligataire n’est pas encore en rébellion et que la baisse de taux n’est pas considérée comme catastrophique comme dans les années 1970.

La réaction à la publication du rapport sur l’emploi pour novembre, tout fraîchement publié en raison du récent shutdown, semble confirmer la bonne tenue du marché obligataire. Il ne reste plus qu’à attendre les chiffres sur l’inflation pour avoir une vue d’ensemble plus étoffée.

Techniquement, le rendement du 10 ans américain a brièvement validé une figure de retournement en double creux, toujours d’actualité au-dessus des 4.08%, tout en butant sur une symétrie à 4.25%. Dit autrement, il faudrait désormais enfoncer les 4.08% pour confirmer la « bonne » réaction des bonds à la politique monétaire tandis que le franchissement des 4.25% serait un signal négatif envoyé à la communauté financière. En parallèle, l’EURUSD a débordé les 1.1675/95 donnant du crédit à une poursuite de la hausse en direction des sommets de septembre à 1.1920 avec un point intermédiaire à 1.1825.