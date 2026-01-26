Après les virements de Donald Trump sur le Groenland qui ont permis aux indices de reprendre de la hauteur, les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur les taux japonais qui n'en finissent pas de grimper, alors même que le yen reste faible. Cette décorrélation est somme toute inhabituelle et demande à être surveillée de près.

Cette fin de mois est dominée par le risque de contagion obligataire venu du Japon, encore contenu mais à surveiller de près, dans un environnement où les actions restent soutenues à moyen terme et où les devises (yen et dollar) deviennent des indicateurs avancés clés du stress global, d’autant plus après la statuquo opéré par la Banque centrale japonaise vendredi dernier. La normalisation des taux au Japon provoque une hausse rapide des rendements JGB, avec un début de contagion vers les Bunds et les Treasuries US. Les niveaux à surveiller sont clairement identifiés : Bund 10Y > 3% et US 10Y > 5% seraient des signaux de stress global.

Source : Bloomberg

A l’aube d’une crise systémique ?

A ce stade, il n’y a pas de crise systémique immédiate, mais une vigilance accrue s’impose. Nous vous conseillons de surveiller les futurs développement, sans paniquer, en tous cas tant que les rendements globaux ne dépassent pas leurs résistances de long terme.

La conséquence sur les marchés actions est une respiration technique, pas de retournement : malgré un épisode de stress en début de semaine dernière après les annonces du président américain. Le biais reste ainsi haussier à moyen terme.

Yen et spread de taux

Source : Bloomberg

Ces dernières années, la tendance enregistrée sur le JPY (blanc) était étroitement corrélée au spread entre les rendements du 10 ans américain et celui du 10 ans japonais (bleu). Depuis mi-2025, on assiste cependant à une décorrélation, le yen continuant de chuter alors même que le spread de taux se resserre. Les éléments d’explications sont au nombre de six :

Le marché regarde les taux réels, pas les taux nominaux

La BoJ est perçue comme “derrière la courbe”

Le carry trade JPY n’est pas mort mais il change de forme

Le choc enregistré sur le JGB se traduit par une fuite hors du Japon, pas vers le yen

Les institutions japonaises continuent d’exporter du capital

Le marché FX regarde le “risque de rupture”, pas la convergence

Quand le yen se renforcerait-il vraiment ?

Le JPY se retournerait violemment si l’un de ces éléments apparaît :

Risk-off global (débouclage du carry)

Hausse crédible et rapide des taux réels japonais

Intervention coordonnée BoJ / MoF / Fed

Stress global forçant le rapatriement des capitaux japonais

Techniquement, l’USDJPY aura finalement buté sur les 159.25 et enfoncé le premier support à 158.85, marquant un épisode de reprise du yen. Les objectifs se situent à 154.60 (actuellement testé) avant les 151.65/35. Plus globalement, le dollar a nettement perdu du terrain la semaine dernière, à l’image également de l’EURUSD qui est revenu tester ses sommets de l’été dernier à 1.1920. Le dépassement de ce niveau devrait déclencher une nouvelle salve baissière du dollar américain pour plusieurs mois. On surveillera un premier support à 1.1790.