En l'absence de statistiques macroéconomiques en provenance des États-Unis, shutdown oblige, les investisseurs semblent prendre leur mal en patience même si le coup de sang de Donald Trump avec la Chine a provoqué quelques soubresauts en fin de semaine dernière. Pas de quoi toutefois faire dérailler le scénario d'une reprise du dollar.

En attendant les premières publications des résultats des entreprises, les investisseurs ont bien du mal à se mettre quelque chose de croustillant sous la dent. Heureusement on peut toujours compter sur l’oncle Donald pour mettre de l’ambiance avec sa désormais célèbre stratégie du bâton et de la carotte. En dépit d’une petite déprime du dollar vendredi dernier, le scénario global d’une reprise ne semble pas être mis à mal. Le graphique ci-dessous représente l’EURUSD en données hebdomadaires. Après avoir buté sur la borne haute de son canal ascendant à la faveur d’une figure de retournement en chandeliers japonais (shooting star), c’est au tour des indicateurs de mettre de l’eau au moulin. Le RSI a cassé la ligne de cou d’une tête épaules (oui les figures chartistes fonctionnent aussi sur les indicateurs mathématiques) ce qui laisse de la place avant de rallier le support autour des 35. Des semaines voire des mois de consolidation sont attendus. Les plus sceptiques attendront la cassure des 1.1500 (99.50 en parallèle sur le dollar index) pour être plus catégoriques mais cela se fera au détriment du risk-reward car le potentiel immédiat de repli se situe autour des 1.12 (1.1215/1.1185 pour être plus précis). A plus longue échéance, la cible se situe à 1.0820/1.0785.

Dans le reste du monde, l’USDJPY reste bien orienté au-dessus des 150 avec les 154.15/50 dans la ligne de mire. L’USDCHF a dépassé les 0.8000 validant une poursuite du rebond en direction des 0.8150 voire des 0.8350. Ce n’est toutefois clairement pas le meilleur véhicule pour « jouer » le scénario haussier dollar. Du côté des devises commodities, l’USDCAD a rallié les 1.404 et reste bien orienté au-dessus des 1.3830 pour une poursuite de la hausse en direction des 1.4155. L’aussie a enfoncé son premier support à 0.6520 et devrait se diriger vers les 0.6425/00. De même, le kiwi est en passe de rallier sa cible à 0.5690 sur lequel il devrait se stabiliser. On notera toutefois que la cassure nette et franche de ce seuil renverra la devise sur ses points bas d’avril à 0.5505/0.5485.