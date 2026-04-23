Devises : le billet vert accompagne le pétrole

Le Dollar continue de progresser de concert avec le pétrole : le "$-Index" s'apprécie de +0,3% vers 98,8 tandis que le baril de WTI a flambé de 5% supplémentaires vers 92$ (après +7% la veille) en prenant les cambistes par surprise peu après 19H (13H de Wall Street).

Publié le 23/04/2026 à 23:59 Partager

L'Euro se replie de -0,2% vers 1,168, et de -0,1% supplémentaire face au Franc suisse, les autres variations sont trop marginales pour mériter un commentaire ayant la moindre pertinence.



Côté chiffres, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mars est ressorti à -0,20 point, contre +0,03 (révisé de -0,11) le mois précédent.



les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté de 214 000 unités, une donnée proche des estimations qui étaient de 211 000, après 208 000 sept jours plus tôt, chiffre révisé à la hausse de 207 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'élève à 210 750, en augmentation de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente (laquelle a été relevée de 250, de 209 750 à 210 000).



Le taux de chômage indemnisé provisoire s'est établi à 1,2% pour la semaine se terminant le 11 avril, inchangé par rapport au taux non révisé de la semaine précédente.

Le nombre provisoire de chômeurs indemnisés pour la semaine se terminant le 11 avril s'est élevé à 1 821 000, soit une hausse de 12 000 unités par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Ce dernier a été révisé à la baisse de 9 000 unités, passant de 1 818 000 à 1 809 000.