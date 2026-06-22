Les marchés ont probablement vécu une semaine charnière. Après plusieurs semaines dominées par les inquiétudes liées au détroit d'Ormuz, à l'envolée des prix de l'énergie et au retour de l'inflation, les investisseurs commencent à entrevoir une porte de sortie. Mais la situation reste fragile : l'économie demeure solide, l'inflation accélère et les banques centrales s'apprêtent à adopter un ton nettement moins accommodant.

La semaine écoulée marque probablement un tournant important dans le récit macro de ces derniers mois. Après avoir dominé l’ensemble des marchés financiers depuis mars, le risque géopolitique lié à l’Iran commence enfin à s’estomper. La signature d’un protocole d’accord entre Washington et Téhéran, prévoyant la réouverture progressive du détroit d’Ormuz, a profondément modifié le comportement des investisseurs.

La réaction des marchés a été immédiate. Le pétrole a poursuivi sa correction, les obligations se sont stabilisées et les actifs risqués ont retrouvé leur leadership. Les marchés émergents ont même inscrit de nouveaux sommets historiques, tandis que les valeurs cycliques, les semi-conducteurs et les thématiques liées à l’intelligence artificielle reprenaient la tête de la course.

Pour autant, la disparition progressive du risque énergétique remet au premier plan un sujet que les investisseurs avaient momentanément mis de côté : la politique monétaire. La réunion de la Fed a constitué le véritable événement de la semaine. Comme attendu, les taux sont restés inchangés, mais le ton adopté par Kevin Warsh s’est révélé beaucoup plus ferme que celui auquel les marchés s’étaient habitués sous Jerome Powell.

La Fed reconnaît désormais explicitement que l’économie américaine continue de tourner à un rythme supérieur à son potentiel. Les ventes au détail ont progressé de 0,9% sur un mois, les ventes de contrôle de 0,7%, les ventes automobiles restent solides et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage demeurent proches de leurs plus bas historiques. En parallèle, l’indice manufacturier de Philadelphie a rebondi de -0,4 à +10,3, illustrant une amélioration tangible de l’activité industrielle.

Dans le même temps, les tensions inflationnistes persistent. Les prix à l’importation progressent désormais de 6,7% sur un an tandis que les prix à l’exportation atteignent +11,2%. En Europe, l’inflation globale remonte à 3,2% et les salaires accélèrent à 3,4%. Le choc pétrolier des derniers mois laisse donc encore des traces visibles dans les statistiques.

C’est précisément cette combinaison de croissance solide et d’inflation toujours trop élevée qui explique le changement de ton de la Fed. Warsh a laissé entendre qu’une hausse de taux restait possible d’ici la fin de l’année si les pressions inflationnistes ne se modéraient pas davantage. Les marchés ont immédiatement réagi : le dollar s’est apprécié, les taux courts ont rebondi et les métaux précieux ont subi d’importantes prises de bénéfices.

Pour autant, le marché actions ne se comporte pas comme s’il anticipait un ralentissement économique. Au contraire, la baisse du pétrole et la normalisation progressive des chaînes d’approvisionnement redonnent de la visibilité aux investisseurs. Les marchés émergents, les semi-conducteurs, la robotique, les infrastructures énergétiques et plusieurs segments de croissance affichent à nouveau une forte dynamique relative.

Le message dominant est donc en train d’évoluer. Pendant plusieurs mois, le risque principal était une récession provoquée par le choc pétrolier. Aujourd’hui, le scénario central redevient celui d’une économie mondiale qui ralentit modérément mais reste en expansion. Le risque majeur n’est plus le pétrole, mais une inflation suffisamment persistante pour empêcher les banques centrales de redevenir accommodantes rapidement.

Techniquement, le dollar index a rebondi sur le premier support à 99.30 et teste désormais une résistance majeure à 101.15. Ce niveau constitue le point tournant et déterminera la tendance à venir pour le second semestre voire au-delà. En parallèle, l’EURUSD teste également le soutien à 1.1415 avec une première résistance à 1.1560.