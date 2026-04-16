Devises : léger rebond du $, écarts limités

Le "$-Index" met un terme à une série de 7 séances de repli (entre 100,2 et 98,00 la veille) et se redresse de +0,2% vers 98,25E. L'Euro, le Dollar Canadien et le Franc suisse se replient symétriquement de -0,2% à -0,25%, la Livre de -0,3% (malgré une nette tension des taux). La devise la plus faible, c'est le Yuan qui s'effrite de -0,05% face au $, vers 6,8210.

Publié le 16/04/2026 à 19:02 Partager



Les chiffres publiés ce jeudi aux Etats-Unis sont ambivalents : la production industrielle américaine s'est repliée de 0,5% en mars, après une augmentation de 0,7% en février (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,2%), à comparer à une hausse de 0,1% attendue en consensus, selon Jefferies.

Dans le détail, la production manufacturière ne s'est tassée que de 0,1% en mars, tandis que celle du secteur minier affiche -1,2% et celle des utilities de -2,3%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a diminué de 0,4 point à 75,7% en mars, un niveau inférieur de 3,7 points à sa moyenne de long terme (1972-2025).



Après un gain de 11 points sur l'indice "Empire State" (New York) dévoilé la veille, l'indice de la Fed de Philadelphie a progressé lui aussi (de 18,1 à 26,7 points) alors qu'un repli était redouté : il atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025.



De leur côté, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 207 000 unités, soit un peu moins que les 213 000 attendues. Les chiffres de la semaine précédente ont été révisés en légère baisse de 219 000 à 218 000.

Le baril de pétrole "Brent" fuse à la hausse ce soir de +4,8% et revient tutoyer les 100$, le "WTI" grimpe de +3,8% vers 94,5$.