Semaine clé pour les marchés mondiaux avec la réunion de la Réserve fédérale américaine qui publiera ses conclusions ce mercredi. Plusieurs marchés sont sur des points clés qu'il sera utile de mettre en parallèle afin d'avoir une vision claire pour les prochaines semaines.

Cette semaine marque la dernière grosse échéance de l’année avec l’ultime réunion des banquiers centraux américains. Après, les investisseurs pourront s’occuper de l’organisation des festivités de fin d’année entraînant mécaniquement une diminution des volumes de transaction. Pour le moment, les anticipations militent à 85% pour une baisse de 25 points de base. Mais comme de coutume, le diable se cachera dans les détails du discours de Jerome Powell. Entre fin du Quantitative Tightening et baisse de taux, le marché actions devrait apprécier cet afflux de liquidités d’autant que les principaux indices américains évoluent à proximité de leurs sommets de novembre (6920 SPX, 26180 NDX et 2540 RUT). Dans le même temps, l’EURUSD a rallié le pivot court-terme des 1.1675/95 tandis que le 10 ans américain est sur la résistance à 4.17%. Tous ces points tournants sont à surveiller de près. Le débordement des 1.1675/95 ouvrira la voie aux sommets de septembre à 1.1920. A contrario, si la résistance tient le choc, une nouvelle salve baissière pourrait bien entrainer in fine la cassure des 1.1500/1480, point de confirmation baissier à moyen terme (horizon quelques mois). En parallèle, l’USDJPY se maintient sur son support à 155/154.28 et préserve ainsi sa structure haussière en cours depuis septembre. Pas de changement significatif sur l’USDCHF qui reste à l’intérieur d’un canal de consolidation horizontal compris entre 0.8130 et 0.7830.

L’USDCAD a confirmé la reprise du CAD évoquée ces dernières semaines avec la cassure des 1.3835. Même son de cloche contre l’EURO. L’aussie a déborder les 0.6550 et se situe à proximité de ses sommets de septembre à 0.6710 tandis que le kiwi teste sa zone de résistance clé pour la vue moyen-terme à 0.5790/5800.