Devises : lourde rechute du $, et plus encore des 'cryptos'

Le Dollar fait machine arrière ce jeudi, après la publications de piètres statistiques concernant les licenciements qui ont fortement progressé selon 2 cabinets privés : le '$-Index' cède -0,5% et retombe assez nettement sous les 100.00 et jusque vers 99,70, ce qui efface tous les gains accumulés depuis le 31 octobre.



Le billet vert aurait pu reprendre de la vigueur suite à l'interview du président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee sur CNBC dans l'après-midi: il a estimé qu'il fallait se montrer 'prudent' et 'ralentir' le cycle d'assouplissement monétaire actuel tant que la banque centrale ne disposait pas de données fiables sur l'inflation (pénurie de 'stats' des agences d'état) pour cause de fermeture des administrations fédérales (le 'shutdown' va atteindre son 38ème jour ce vendredi, soit 5 semaines et demi, du jamais vu).



Les cambistes n'accordent pas beaucoup de crédit à Austan Goolsbee et jugent que les pertes d'emploi d'octobre vont bien conduire la FED à réduire son taux directeur en décembre vers 3,75%.

L'Euro reprend 0,45% vers 1,1545/$, même écart pour le franc suisse, la Livre et le Yen affiche le même rebond de +0,65% (la BoE a laissé son taux directeur à 4%, elle est désormais alignée avec la FED) et le Dollar canadien ne s'effrite que de -0,05% vers 1,4115.



Pas de chiffres 'officiels' ce jeudi mais 2 enquêtes concordantes qui mettent en évidence des signaux de faiblesse qui affectent le marché du travail : selon 'Challenger', les suppressions d'emplois en octobre (-153.000) ont atteint un plus haut niveau en 22 ans.

Selon l'enquête mensuelle de Macro-Edges, les entreprises américaines ont annoncé un nombre très similaire de 154 600 suppressions d'emplois: c'est le chiffre mensuel le plus élevé depuis au moins 2 ans, soit également +84 % par rapport aux 84 000 du mois de septembre.



Alors bien sûr, il y a le 'shutdown' qui commence à impacter les projets des entreprises (beaucoup de démarches administratives qui fluidifient le 'business' prennent du retard et bloquent les initiatives) mais c'est surtout le secteur privé qui enregistre un nombre inhabituel de 'départs' (licenciements, ruptures de contrat).

Après le rebond observé mercredi, une vague de 'risk-off' impacte de nouveau le compartiment des 'cryptos' (dans le sillage du Nasdaq) et l'essentiel des gains est reperdu sur le Bitcoin (-2,9% sous 101.000$) et l'Ethereum (-3,6% sous 3.300$), le XRP (Ripple) dévisse de -6% sous 2,20$.