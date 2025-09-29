L'annonce de la fin probable du mouvement baissier sur le dollar a suscité de nombreuses réactions de la part de nos lecteurs. Nous profitons de cette tribune pour adresser la plupart des questions posées.

Non sans surprise, l’article de la semaine dernière n’est pas resté lettre morte. Il faut dire qu’avec une progression de 17.5% enregistrée depuis le début de l’année sur l’EURUSD, les anticipations sur le dollar vont toutes dans le même sens. Les financiers anglais ont une expression parfaitement adaptée à la situation : « crowded trade ». Le risque est que si tout le monde est déjà vendeur sur le dollar, qui reste-t-il pour le faire baisser davantage ? Les mauvaises langues diront les pigeons mais comme cet oiseau ne fait pas partie du bestiaire des termes classiquement utilisés dans la finance, je m’abstiendrais donc de l’utiliser. Trend is your friend m’a répondu un collègue, se moquant gentiment de ma saillie haussière. Until it ends lui ai-je donc rétorqué, avançant les arguments techniques évoqués la semaine dernière dans ces colonnes. Ceci étant, le marteau hebdomadaire a-t-il été validé ? Oui ! Les cross dollars sont-ils désormais tous haussiers ? Non, pas encore mais un tour d’horizon s’impose pour voir quelles paires sont les plus à même de profiter de ce retournement haussier (en espérant qu’il ait lieu bien évidemment).

L’USDJPY continue d’osciller dans un mouchoir de poche entre 148.65/149.20 et 146.00. En cas de débordement de la résistance, le potentiel devrait toutefois se limiter aux 150.88/151.65, point d’articulation à dépasser pour ouvrir les 154.30. L’USDCHF a également structuré une figure de retournement (marteau) en données hebdomadaires sur une cible à 0.7860/25. Le dépassement des 0.8000 validera un rebond en direction des 0.8150 voire des 0.8350.

Du côté des devises commodities, l’USDCAD a rebondi sur le bas de son range à 1.3720 avant de déborder sa résistance à 1.3925 ouvrant normalement la voie aux 1.404 max 1.4155. L’aussie a rallié et buté sur sa cible à 0.6700/25 en débordement des 0.6570. Le premier support se situe autour des 0.6520 avant les 0.6425/00. A contrario, le kiwi a buté sur les 0.6000 et avant d’enfoncer son support horizontal à 0.5800. Le potentiel de baisse ressort en direction des 0.5690.