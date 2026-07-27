La semaine marque un changement de ton sensible sur les marchés. Après plusieurs mois dominés par un scénario de croissance robuste et de désinflation progressive, deux éléments sont venus perturber cette lecture : des résultats décevants des géants de la technologie et un regain de tensions au Moyen-Orient. Pour autant, la toile de fond macroéconomique reste étonnamment solide.

Le premier choc est venu des publications de Google et Tesla. Les deux groupes ont déçu les investisseurs, non pas par leurs revenus, mais par l'ampleur de leurs dépenses d'investissement. La course à l'intelligence artificielle continue de faire exploser les budgets consacrés aux centres de données, aux semi-conducteurs et aux infrastructures électriques. Les marchés commencent ainsi à s'interroger sur le rythme de retour sur investissement de ces dépenses massives. Résultat : le Nasdaq a décroché de plus de 2% sur une séance et les valeurs technologiques ont entraîné l'ensemble des actifs de croissance dans leur sillage.

Le deuxième facteur est géopolitique. Les attaques des Houthis contre plusieurs pétroliers en mer Rouge ont ravivé les inquiétudes sur les chaînes d'approvisionnement énergétiques. Le pétrole a bondi de près de 6% en une journée, entraînant une remontée des rendements obligataires et un retour des secteurs défensifs : énergie, santé, utilities et défense.

Pour autant, la macroéconomie ne valide pas encore un scénario de retournement durable. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent à 187 000, confirmant la solidité persistante du marché du travail. Les indices PMI restent largement en zone d'expansion : le PMI composite américain remonte à 53,6, soutenu par une nette accélération des services, tandis que les ventes de logements neufs surprennent également positivement.

Le tableau est similaire en Europe. Les PMI composite de la zone euro progressent à 51,9, ceux du Royaume-Uni à 52,1, signalant une reprise plus robuste qu'attendu de l'activité. En parallèle, la BCE prépare progressivement les marchés à un possible relèvement de taux en septembre si l'inflation ne poursuit pas son ralentissement. Autrement dit, le cycle économique mondial reste orienté vers une croissance modérée mais positive.

Le contraste est donc saisissant. D'un côté, les fondamentaux économiques restent favorables : croissance, emploi et activité résistent remarquablement. De l'autre, les marchés deviennent plus exigeants sur les valorisations, en particulier dans la technologie, où les attentes étaient devenues extrêmement élevées. Cette combinaison explique l'élargissement de la rotation sectorielle observée depuis plusieurs semaines.

Le scénario central reste donc celui d'une consolidation technique au sein d'un marché haussier de long terme. Pour invalider cette lecture, il faudrait désormais observer une dégradation simultanée des indicateurs économiques, une remontée durable du pétrole et un affaiblissement marqué des bénéfices des entreprises. A ce stade, aucun de ces trois éléments n'est confirmé.

Techniquement, le dollar index évolue à l’intérieur d'un canal de consolidation horizontal compris entre 100.35/20 et 101.80, niveau à dépasser pour ouvrir les 102.70/85. En parallèle, l'EURUSD est sous la résistance à 1.1480/1520 avec les 1.1180 en ligne de mire.