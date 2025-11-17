"Buy the rumors, sell the news" est un adage bien connu dans les milieux financiers. L'annonce de la fin du shutdown aux États-Unis illustre parfaitement cette définition. Alors que les marchés avaient bien progressé sur l'ensemble d'octobre, les choses se sont quelque peu grippées.

En 2025, le traditionnel rallye de fin d’année semble avoir bien du mal à se concrétiser. Peut-être est-ce dû au fait que les marchés financiers sont sur une pente ascendante depuis avril dernier. Les facteurs de soutien ne manquent pourtant pas : saisonnalité porteuse, baisses de taux en cours, augmentation de la masse monétaire, profits des entreprises en hausse. Ce dernier point permet d’ailleurs de tordre le cou à une idée répandue. Les valorisations enregistrées actuellement sur le compartiment action ne justifient pas un krach boursier. C’est la décorrélation entre la croissance des bénéfices des entreprises et l’augmentation des cours de bourse qui provoque à terme un retournement de tendance et une récession. Nous ne sommes pas dans ce scénario pour le moment mais la fin programmée du Quantitative Tightening associée à une nouvelle baisse de taux d’intérêt pourraient lancer un nouvelle accélération du marché des actions alla 1998-2000 avec les conséquences désastreuses que l’on connait.

En attendant, le marché obligataire poursuit son rebond alors même que la Fed baisse le loyer de l’argent. Cette contradiction pourrait faire passer les baisses de taux comme une erreur d’appréciation tant de la situation économique que sur le niveau du taux neutre. Dit autrement, alors que Jerome Powell considère que le niveau actuel des taux est restrictif, le marché semble plutôt penser le contraire.

Du côté des devises, l’heure est toujours à l’indécision côté dollar américain qui n’est pas parvenu à déborder les 100.25. L’EURUSD devra se maintenir sous les 1.1655 s’il veut préserver la dynamique en cours depuis septembre et surtout enfoncer les 1.1500/1480 pour réellement confirmer un retournement de tendance baissière. Le yen peine à enrayer sa glissade même si l’USDJPY teste toujours les 154.50. Le clair débordement de ce seuil technique ouvrira la voie aux sommes de l’année à 158.88, 160.35 en extrême. L’aussie semble désormais s’inscrire à l’intérieur d’une bande de consolidation comprise entre 0.6440 et 0.6580 qui demande toutefois à être confirmée tandis que le kiwi est toujours en tendance baissière sous les 0.5725/60. Enfin, l’USDCAD reste bien orienté au-dessus des 1.3935.