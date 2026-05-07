Cette fonctionnalité utilise une vision par ordinateur pour analyser une photo de l'article envoyée par le client et générer instantanément une description précise et conforme aux exigences douanières, simplifiant ainsi l'une des étapes les plus complexes du transport international.
Décrire précisément le contenu d'un envoi afin de répondre aux exigences douanières nécessitait traditionnellement des connaissances spécialisées et une formulation précise.
En intégrant l'IA directement dans le processus de réservation, DHL Express élimine cette complexité, améliore la qualité des données, réduit les risques de retards et rend les expéditions internationales plus accessibles et fiables.
Dirk Olufs, vice-président exécutif et directeur des systèmes d'information monde chez DHL Express, a déclaré : " Une classification précise des articles dès la saisie des données garantit des données plus fiables tout au long du cycle de vie de l'expédition : moins de retenues, un dédouanement plus rapide et une meilleure expérience client."
Enna Zarate, vice-présidente senior des solutions clients numériques chez DHL Express, ajoute : " Le champ de description des articles n'était pas un simple désagrément ; c'était un point critique où l'expérience client s'est dégradée. Cette fonctionnalité d'IA répond directement aux commentaires de nos clients, et nous sommes fiers que DHL Express soit le premier acteur de notre secteur à la proposer. "
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,3%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (28,7%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (21%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (26,6%), Europe (30,2%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (16,1%), Moyen-Orient et Afrique (5,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.