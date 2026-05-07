DHL lance son système d'identification des articles par intelligence artificielle

DHL Express a annoncé le lancement de son système d'identification des articles par intelligence artificielle, une première mondiale dans le secteur du transport express.

Cette fonctionnalité utilise une vision par ordinateur pour analyser une photo de l'article envoyée par le client et générer instantanément une description précise et conforme aux exigences douanières, simplifiant ainsi l'une des étapes les plus complexes du transport international.



Décrire précisément le contenu d'un envoi afin de répondre aux exigences douanières nécessitait traditionnellement des connaissances spécialisées et une formulation précise.



En intégrant l'IA directement dans le processus de réservation, DHL Express élimine cette complexité, améliore la qualité des données, réduit les risques de retards et rend les expéditions internationales plus accessibles et fiables.



Dirk Olufs, vice-président exécutif et directeur des systèmes d'information monde chez DHL Express, a déclaré : " Une classification précise des articles dès la saisie des données garantit des données plus fiables tout au long du cycle de vie de l'expédition : moins de retenues, un dédouanement plus rapide et une meilleure expérience client."



Enna Zarate, vice-présidente senior des solutions clients numériques chez DHL Express, ajoute : " Le champ de description des articles n'était pas un simple désagrément ; c'était un point critique où l'expérience client s'est dégradée. Cette fonctionnalité d'IA répond directement aux commentaires de nos clients, et nous sommes fiers que DHL Express soit le premier acteur de notre secteur à la proposer. "