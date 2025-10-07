Jefferies dégrade son conseil sur Dollar Tree de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 110 à 70 dollars, 'car l'inflation, les décisions de gestion et les droits de douane ont transformé un modèle d'affaires simple en un modèle complexe'.
'Les analyses de prix, le chevauchement de la concurrence et les observations lors d'évaluations des canaux renforcent le risque d'exécution croissant et la pression sur les marges', estime le broker dans sa note sur le distributeur à bas prix.
'Alors qu'approche la journée des investisseurs, le rapport risque/rendement semble défavorable', poursuit Jefferies, qui voit un scénario potentiel négatif pour un BPA à 5 USD pour l'exercice 2026 contre 6,44 USD pour le consensus.
Dollar Tree, Inc. est le n° 1 américain de la distribution à prix réduits. Le groupe propose des produits de consommation (alimentaires, produits de confiserie, produits d'hygiène, de beauté et de soins personnels, articles de papeterie, etc.), des vêtements, des articles électroniques et des produits saisonniers (produits liés aux fêtes de Pâques, d'Halloween et de Noël).
Au 01/02/2025, le groupe dispose d'un réseau de 8 881 magasins d'escompte, sous les enseignes Dollar Tree et Dollar Tree Canada implantés aux Etats-Unis (8 628) et au Canada (253).
