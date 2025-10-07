Dollar Tree : Jefferies dégrade son conseil

Jefferies dégrade son conseil sur Dollar Tree de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 110 à 70 dollars, 'car l'inflation, les décisions de gestion et les droits de douane ont transformé un modèle d'affaires simple en un modèle complexe'.



'Les analyses de prix, le chevauchement de la concurrence et les observations lors d'évaluations des canaux renforcent le risque d'exécution croissant et la pression sur les marges', estime le broker dans sa note sur le distributeur à bas prix.



'Alors qu'approche la journée des investisseurs, le rapport risque/rendement semble défavorable', poursuit Jefferies, qui voit un scénario potentiel négatif pour un BPA à 5 USD pour l'exercice 2026 contre 6,44 USD pour le consensus.