La planète finance a remisé la guerre en Iran sur l'étagère des crises passées. Ceux qui pensent que c'est aller un peu vite en besogne sont de moins en moins nombreux.

Et de 10 ! Le Nasdaq 100 a signé hier soir une dixième séance de hausse d’affilée, ce qui représente sa plus longue série depuis 2021. L’indice technologique est un marqueur traditionnel du goût du risque des investisseurs. Les pertes liées à la guerre en Iran sont effacées. Restent les pertes liées à la grande peur de l’IA pour les entreprises du logiciel. Mais le bilan 2026 du Nasdaq 100 est redevenu positif cette semaine (+2,35%). C’est un symbole fort du sentiment du marché. "Mister Market dit que la guerre est finie", a écrit cette nuit le stratège financier Ed Yardeni. Un épilogue, ou ce qui y ressemble, qui intervient alors même que le détroit d’Ormuz est toujours hermétique pour le commerce mondial de pétrole. Mais la perspective de reprise des négociations irano-americaines, confirmée par Donald Trump, suffit à rassurer et à faire plonger le baril de brut léger américain WTI à 90 USD et à recréer le spread habituel avec le Brent de Mer du Nord, qui évolue toujours autour de 95 USD.

Ces niveaux restent élevés, mais comme souvent en bourse c’est la dynamique plus que la photographie instantanée qui importe. La confiance des financiers a été renforcée hier par une curieuse statistique sur les prix à la production américains en mars, qui se sont certes réchauffés mais dans des proportions très inférieures à ce qui était redouté. La donnée a apporté de l’eau au moulin de ceux qui pensent que la question inflationniste pourrait s’évacuer plus rapidement que prévu.

Il y a encore de la tension et des craintes, mais elles sont surpassées par la peur de rater le wagon de la fin de crise. Bank of America a utilisé un bel oxymore pour dépeindre la situation : le marché est « long and bearish », c’est-à-dire à la fois acheteur (dans les actes) et un peu pessimiste (par la pensée).

C’est dans ce contexte porteur que sont arrivées les premières grosses publications trimestrielles. Les valeurs financières américaines ont fait le job. En Europe, les chiffres de LVMH n’ont pas impressionné, mais pas effrayé non plus. Le groupe français est moins prescripteur qu’avant pour la cote parisienne : la fin des années fastes du secteur a rendu le dossier un peu banal. Le bal continue aujourd’hui avec la plus Nasdaq-like des actions européennes, ASML, mais aussi la forteresse Hermès et quelques banques américaines (Morgan Stanley, Bank of America…).

Du côté de l’Asie-Pacifique, toutes les places affichent du vert, même si les gains se sont réduits en cours de route. Le Japon et Hong Kong prennent 0,4% tandis que la Corée du Sud, fidèle à ses habitudes, amplifie le mouvement en prenant 2,5%. L’Australie, qui compte plus de mines que de concepteurs de puces, limite ses gains. En Europe, les indices sont attendus en baisse après le rebond de la veille. Le vieux continent a plus de mal que Wall Street à se lâcher.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

11h00 : Production industrielle (Zone Euro)

14h30 : Prix à l'import et à l'export (Etats-Unis)

14h30 : Indice Empire State Manufacturing (Etats-Unis)

14h30 : Discours de Fed Barr (Etats-Unis)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (Etats-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

19h45 : Discours de Bowman de la Fed (Etats-Unis)

20h00 : Discours du gouverneur de la BoE Bailey (Royaume-Uni)

21h30 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Ageas: ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 72 EUR.

Air France-KLM: JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 17 à 15 EUR.

Aperam: Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 47 EUR.

Arcelormittal: William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Bank Of Ireland Group: Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15,40 EUR à 19,50 EUR.

Bouygues: BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 55 EUR à 58 EUR.

Crédit Agricole: BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18,50 EUR.

Entain: Peel Hunt passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 850 GBX à 750 GBX.

Getlink: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19 EUR.

Givaudan: BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3450 à 3260 CHF. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2915 à 2920 CHF. JP Morgan passe de performance de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 3600 CHF.

Holcim: Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 86 CHF.

Husqvarna: SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 37 à 41 SEK.

Imperial Brands: UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 3500 à 3150 GBX.

Kering: Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 235 à 220 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 EUR à 271 EUR.

LVMH: Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 570 à 560 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 à 550 EUR.

Novo Nordisk: SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 280 DKK.

Norsk Hydro: Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 88 NOK à 100 NOK.

Orange: BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 20,50 EUR.

Partners Group Holding: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1300 à 1200 CHF.

Scor: Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30,70 à 30,60 EUR.

Sika: Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 181 CHF.

Sodexo: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 44,50 EUR.

Sunrise Communications: BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 45 CHF à 42 CHF.

Swiss Re: Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 118 à 114 CHF.

Swisscom: BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 710 à 690 CHF.

Telenor: BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 185 NOK à 170 NOK.

Tf Bank: SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 188 à 187 SEK.

Thales: Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 260 à 270 EUR.

Veolia Environnement: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,40 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

ASML améliore ses performances au T1.

La CEO de Commerzbank maintient sa stratégie d'indépendance face aux divergences sur le projet de rachat d'UniCredit.

Helvetia Bâloise publie des résultats en hausse.

Aegon signe la vente de ses activités britanniques à Standard Life.

La production d’ENI à Val d’Agri pourrait doubler.

Aixtron a revu à la hausse ses prévisions annuelles pour 2026.

Sandoz s'associe au Rwanda pour l'approvisionnement direct de médicaments essentiels en Afrique.

Les principales publications du jour : ASML, Antofagasta, Helvetia, Tryg…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Fitch confirme la note de BHP Group.

PayPay lance son service de paiement à Taïwan.

L'usine hongroise de BYD visée par des allégations de violations du droit du travail.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.