Comme attendu, la BNS a maintenu son taux directeur à 0%. Alors que l'inflation est dans le bas de son objectif, peut-on imaginer un retour aux taux négatifs ?

Un taux directeur à 0%, pour une inflation à 0%. En Suisse, les bons comptes font les bons amis.

La Banque Nationale Suisse a maintenu aujourd’hui son taux directeur à 0%. Une décision conforme aux attentes du marché. La BNS - qui ne se réunit qu’une fois par trimestre - avait procédé à sa dernière baisse de taux en juin, puis avait opté pour un statu quo en septembre.

La BNS a un objectif d’inflation entre 0 et 2%. Nous sommes donc dans le bas de cette fourchette depuis plusieurs mois. Une inflation structurellement faible qui est notamment le résultat d’un franc fort, qui fait baisser les prix à l’importation.

Source : Trading economics

Si l’inflation est dans le bas de la fourchette, la BNS n’a toutefois aucune intention de ramener les taux en territoire négatif, citant toujours les "effets indésirables" d’une telle politique.

Les taux d’intérêt devraient ainsi rester à zéro pour un certain temps, tandis que l’inflation rebondira un peu. Les nouvelles projections montrent une inflation à 0.3% en 2026 et 0.6% en 2027.

La prévision de croissance a, elle, été affinée dans le haut de la fourchette, avec 1.5% cette année et 1% en 2026. La baisse des droits de douane américains récemment annoncée permet en effet d’être plus positif sur le momentum de croissance.