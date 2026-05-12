Drone Volt, nouvelle commande en vue

Le constructeur de drones professionnels et acteur de la robotique aérienne a annoncé que son partenaire Ampacimon a été retenu par National Grid dans le cadre de la pose de capteurs DLR (Dynamic Line Rating) au Royaume-Uni.

Dans le détail, National Grid a retenu trois opérateurs, dont Ampacimon, pour équiper une partie de son réseau de capteurs DLR sur un total de 585 km de lignes haute tension.



Dans le cadre de leur partenariat, Drone Volt confiera à Ampacimon la mission de poser les capteurs sur les lignes haute tension en fonctionnement grâce au LineDrone, un drone spécifiquement développé à cet effet.



Des précisions complémentaires seront apportées prochainement par National Grid, en particulier par rapport au nombre de capteurs à poser par Ampacimon, ce qui déterminera le nombre de missions qui seront effectuées par Drone Volt. Ce contrat pourrait ainsi représenter un montant significatif, qui contribuera à la tendance très favorable rencontrée par les activités de services (DaaS) de Drone Volt.