EBay profite de l'offre audacieuse de GameStop

eBay gagne 5,5% en première partie de séance à Wall Street, profitant de l'annonce par GameStop de son intention d'acquérir le groupe, une offensive surprise qui étonne compte tenu de la différence de taille en faveur de la société cible. Le conseil d'administration d'eBay se montre d'ailleurs peu enthousiaste, préférant pointer ses résultats solides réalisés récemment, de même que les analystes de Bernstein.

La place de marché en ligne a confirmé avoir reçu une proposition d'acquisition non sollicitée et non contraignante de la part de GameStop, précisant n'avoir eu aucune discussion ni aucun contact avec ce dernier avant de recevoir la proposition.



Le conseil d'administration d'eBay, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques, examinera attentivement la proposition afin de déterminer sa position, invitant pour l'heure les actionnaires à ne pas agir pour le moment.



Le conseil examinera cette proposition "en se concentrant sur la valeur à apporter aux actionnaires d'eBay, y compris la valeur des actions GameStop et la capacité de GameStop à proposer une proposition contraignante et applicable".



"Avec 135 000 000 acheteurs répartis sur 190 marchés, eBay gère un marché mondial et à grande échelle qui exige une exécution rigoureuse, une expertise approfondie du domaine et des investissements continus dans l'innovation", affirme-t-il à cette occasion.



eBay déclare mettre en oeuvre une stratégie ciblée pour stimuler une croissance durable et une valeur à long terme pour les actionnaires, stratégie qui, selon lui, "donne des résultats comme l'ont montré les résultats de l'année 2025 et du 1er trimestre 2026".



Une publication trimestrielle solide selon Susquehanna



Pour rappel, eBay a dévoilé la semaine passée un BPA ajusté en croissance de 21% à 1,66 USD au titre des trois premiers mois de 2026, dépassant de 6% l'estimation de Susquehanna, malgré une marge d'exploitation non GAAP en repli de 0,2 point à 29,4%.



La plateforme d'enchères sur Internet a vu son chiffre d'affaires augmenter de 19% à 3,09 MdsUSD, soit 2% au-dessus du consensus, avec une progression de 17% hors effets de change, marquant une amélioration de 4 points par rapport au trimestre précédent.



"eBay a dévoilé un solide 1er trimestre, porté par la solidité aux États-Unis et à travers ses priorités stratégiques et catégories prioritaires", résumait Susquehanna, pointant aussi des perspectives "globalement bonnes".



Néanmoins, le bureau d'études mentionnait "certains vents contraires macroéconomiques" qui subsistaient pour les perspectives, surtout à l'international, et considérait le risque/rendement sur le titre "comme équilibré".



Sur la base de ces résultats, Susquehanna a légèrement rehaussé ses estimations de revenus et de BPA pour 2026 et 2027, le conduisant à remonter son objectif de cours de 95 à 100 USD, tout en maintenant sa position neutre sur le dossier.



Une offre audacieuse à environ 56 MdsUSD



GameStop a donc proposé dimanche de racheter eBay pour environ 56 MdsUSD, via une offre mêlant numéraire et actions. Cette offre, fixée à 125 USD par action, représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Pesant près de quatre fois moins qu'eBay en Bourse, le distributeur de jeux vidéo (qui détient déjà environ 5% du capital d'eBay) justifie cette offensive par les synergies attendues, évoquant des gains de coûts de 2 MdsUSD en un an et une amélioration du BPA.



Son PDG, Ryan Cohen, ambitionne de transformer eBay en concurrent crédible d'Amazon. Il mise notamment sur le réseau de 1 600 magasins GameStop aux États-Unis pour renforcer la logistique, l'authentification des produits et le commerce en direct.



Mais à première vue, l'opération paraît structurellement fragile et sous-tend un endettement très élevé. Comme le résume Ryan Cohen lui-même au Wall Street Journal : "Au final, ce sera soit un coup de génie, soit une folie totale".



Les analystes de Bernstein manifestent leur scepticisme



Les analystes de Bernstein (qui visent les 95 USD sur le titre) manifestent d'ailleurs leur scepticisme face à une fusion entre les deux groupes, se demandant ouvertement si les actionnaires de la société cible seraient prêts à accepter une telle acquisition.



"Si la période initiale de Jamie Iannone (CEO d'eBay) à la tête de l'entreprise a été marquée par des hauts et des bas liés à la pandémie, la récente performance est solide", mettent en avant ces analystes dans leur réaction de ce jour.



"L'action a progressé de 137% depuis janvier 2024, se négocie à son ratio cours/bénéfice le plus élevé depuis la correction post-COVID, et l'activité tourne à plein régime", soulignent ils. "Pourquoi tout chambouler ? Le redressement est en marche".