Emeis : Oddo BHF remonte son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Emeis avec un objectif de cours remonté de 12,5 à 15,5 euros, après la présentation par le groupe de ses objectifs à horizon 2028 qui l'amène à relever sa séquence de prévision (en particulier 2027-2028).



Si les chiffres semestriels dévoilés ce matin 'ne constituent pas un complète découverte après la publication de juillet', le bureau d'études met en avant la guidance à horizon 2028, qui apporte selon lui 'une visibilité supplémentaire'.



'Il reste un certain nombre de challenges, mais la direction nous apparaît

favorable', juge l'analyste, ajoutant qu'après son 'turnaround', le groupe de prise en charge de la dépendance 'veut redevenir une valeur de croissance'.