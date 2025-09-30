Emeis : Oddo BHF remonte son objectif de cours
Publié le 30/09/2025 à 11:07
Si les chiffres semestriels dévoilés ce matin 'ne constituent pas un complète découverte après la publication de juillet', le bureau d'études met en avant la guidance à horizon 2028, qui apporte selon lui 'une visibilité supplémentaire'.
'Il reste un certain nombre de challenges, mais la direction nous apparaît
favorable', juge l'analyste, ajoutant qu'après son 'turnaround', le groupe de prise en charge de la dépendance 'veut redevenir une valeur de croissance'.