Les records s'enchaînent pour les indices actions américains, insatiables et confortés par le retour des baisses de taux de la Réserve Fédérale. L'attention des investisseurs se reporte sur tout ce que la cote compte de cabossé, petit, dévalorisé, délaissé… bref, tout ce qui est meilleur marché que les stars boursières. Ce matin, on parle d'actions, d'obligations, de visa H-1B et d'afflux records.

Le marché boursier se porte plutôt très bien, en particulier aux Etats-Unis où les remous liés au retour au pouvoir de Donald Trump ont été effacés. L'indice le plus emblématique de Wall Street, le S&P 500, continue à défricher des terres inconnues : 6 664 points vendredi soir, après un gain de 0,5%. Il affiche 13,3% de hausse depuis le 1er janvier, après avoir perdu jusqu'à 12,6%. C'était au soir du 8 avril, lorsque la Maison Blanche avait terrorisé le monde financier en infligeant des droits de douane punitifs à des dizaines de pays. Depuis, les marchés actions américains ont rebondi de 26%. L'Europe ne démérite pas, mais elle n'arrive plus à suivre le rythme : l'indice Stoxx Europe 600 est presque exactement au même niveau que le 20 mai dernier, soit quatre mois en arrière. Il gagne 9,2% en 2025, mais ces gains ont été bâtis au début de l'année : la dynamique est clairement en faveur de Wall Street actuellement.

L'optimisme des investisseurs américains a été conforté par la reprise des baisses de taux de la banque centrale américaine la semaine dernière. Les taux US sont toujours parmi les plus élevés des grandes économies, mais les financiers pensent qu'ils vont encore baisser deux fois cette année. De quoi remettre du carburant dans le moteur boursier.

Attention quand même, le mouvement n'embarque pas tout le monde. Le marché obligataire reste prudent, car il craint toujours les pressions inflationnistes nées des droits de douane et de l'isolationnisme des Etats-Unis. Le rendement des bons du Trésor US à 10 ans est légèrement remonté depuis la baisse des taux de la Fed, ce qui est contre-intuitif. La vigueur des placements sécurisés, or en tête, va dans le même sens d'une certaine prudence sur l'évolution des taux. J'en profite pour faire un rappel historique. En général, le marché obligataire est trop prudent, pour de multiples raisons, qui tiennent à son conservatisme, à sa structure et à sa philosophie même. Par conséquent, c'est le marché des actions qui a le plus souvent raison. Mais quand il a tort, il a vraiment tort et cela aboutit à des plongeons mémorables. C'est la raison pour laquelle les investisseurs regardent quand même la réaction des obligations. Ils ne s'alarment pas trop tant que les mouvements sont modérés. Le marché obligataire est la plupart du temps comme le chat qui fait la sieste ou l'ado avachi sur le canapé : sa réaction la plus vive est de changer de position en s'enroulant sur lui-même. Mais quand il se réveille vraiment, qu'il griffe ou qu'il se lève en disant "je vais faire mes devoirs", c'est qu'il se passe quelque chose. Au printemps, c'est quand le marché obligataire a commencé à décaler dangereusement que l'administration Trump a rétropédalé sur les droits de douane.

Mais pour le moment, c'est "tout pour les actions". En données chiffrées, la semaine dernière (celle de la baisse de taux de la Fed) a été marquée par le plus gros afflux de liquidités sur les actions depuis décembre 2024, à la fois vers les Etats-Unis et les autres marchés. Pour Bank of America, quand les taux baissent alors que les marchés sont au zénith, il ne faut pas poursuivre les indices eux-mêmes mais miser sur les retardataires de la cote. Les foncières, les biotechs et tout ce que la cote compte de petites et moyennes valeurs. En attendant, la grande classe d'actif la plus performante de l'année est, paradoxalement, l'or, avec plus de 40% de hausse en 2025, deux fois plus que le bitcoin et trois fois plus que le S&P 500.

La semaine boursière débute avec une nouvelle décision économique clivante aux Etats-Unis. Ce weekend, la Maison Blanche a annoncé une taxe de 100 000 dollars par an sur les visas H-1B. Ce visa est un permis de travail temporaire américain permettant aux entreprises d’employer des étrangers hautement qualifiés, surtout dans les domaines technologiques et scientifiques. Il est valable jusqu’à 6 ans et soumis à un quota annuel strict. Donald Trump estime que le système a entraîné des abus qui ont permis aux multinationales de faire baisser artificiellement les salaires des américains natifs. La nouvelle a provoqué une avalanche de notes internes au sein des multinationales, pour conseiller à leurs employés à l'étranger sous visa H-1B de rentrer fissa. Mais devant le chaos qui s'annonçait, l'administration américaine a précisé hier soir que seules les nouvelles demandes, et non les renouvellements ni les titulaires actuels, sont concernés. Les conséquences pour les entreprises américaines ne sont pas encore totalement claires.

Les informations à connaître pour bien démarrer la semaine :

Royaume-Uni, Canada et Australie reconnaissent la Palestine.

Trump prévoit un sommet à New York avec les dirigeants arabes sur la guerre de Gaza, selon Axios. Le président américain a discuté vendredi avec son homologue chinois, comme prévu. Hormis un accord sur TikTok, il n'en est pas sorti grand-chose à ce stade.

Une cyberattaque frappant un système d'enregistrement de Collins Aerospace (RTX Corporation) provoque d'importants problèmes de trafic aérien à Bruxelles, Berlin et Londres.

L'agence Fitch a relevé la note souveraine de l'Italie d'un cran, à "BBB+". DBRS a abaissé celle de la France de AA (élevé) à AA.

Sur l'agenda macro de la semaine, on retrouve les indicateurs d'activités PMI du mois de septembre dans leur version préliminaire pour les grandes économies (mardi), les commandes de biens durables et la dernière lecture du PIB américain du 2e trimestre (jeudi), puis l'inflation PCE d'août aux Etats-Unis (vendredi).

L'agenda des grandes sociétés ne comprend plus que quelques noms comme Micron et Hennes & Mauritz, en attendant la prochaine série des résultats du 3e trimestre, dont la saison débutera lors de la semaine du 13 octobre.

En Asie-Pacifique, la hausse l'emporte ce matin. Le Nikkei 225 japonais prend 1,2%, le KOSPI coréen 0,6% et l'ASX australien 0,4%. L'Inde, après un départ difficile, parvient à revenir non loin de l'équilibre. La Chine est contrastée, avec des gains sur le continent et un marché de Hong Kong qui perd pas mal de terrain, en retrait de 0,7% pour le Hang Seng. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe en préouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'essentiel de l'actualité du jour sera made in USA, avec l'indice d'activité de la Fed de Chicago et plusieurs discours de banquiers de la Fed entre 16h00 et 18h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro Bank : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 31 EUR.

Ahold Delhaize : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 39,50 EUR à 42 EUR.

ASML Holding : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 950 EUR.

CA Immobilien : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 23,50 EUR.

EssilorLuxottica : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 277 à 305 EUR.

FastPartner : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 65 SEK.

Galderma Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 à 155 CHF.

Givaudan : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 3650 à 3300 CHF.

Pernod Ricard : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 113 EUR à 108 EUR.

Pihlajalinna : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 17,50 EUR.

PSP Swiss Property : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 125 à 135 CHF.

Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140,30 à 142,60 EUR.

Sika : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 274 à 217 CHF.

Sulzer : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 189 à 173 CHF.

Tate & Lyle : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 590 à 500 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Bernard Arnault (LVMH) attaque frontalement Gabriel Zucman et son projet de taxation des très grosses fortunes.

Crédit Agricole aurait mandaté Deutsche Bank et Rothschild pour l'étude d'un éventuel rachat de Banco BPM, selon Bloomberg.

Stellantis détecte un piratage chez un fournisseur tiers pour des clients nord-américains.

Sanofi et Regeneron reçoivent un avis positif du CHMP pour l'autorisation du Dupixent dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée en Europe.

Safran lance une tranche de son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros.

Le Bylvay d'Ipsen reçoit le feu vert des autorités japonaises pour le prurit lié à une maladie hépatique rare.

La fusion-absorption de Société Foncière Lyonnaise par Inmobiliaria Colonial aura lieu le 1 er octobre (1 action SFL sera échangée contre 13 actions ordinaires Colonial, avec cotation à Madrid sous le patronyme Colonial SFL).

octobre (1 action SFL sera échangée contre 13 actions ordinaires Colonial, avec cotation à Madrid sous le patronyme Colonial SFL). Genfit cesse son programme VS-01 dans l'insuffisance hépatique aiguë sur chronique après un événement indésirable grave dans l'essai clinique en cours. Le candidat est réorienté vers les troubles du cycle de l'urée.

Medincell obtient des données de sécurité favorables long terme en phase III avec Olanzapine.

Crossject obtient un financement supplémentaire de la BARDA pour soutenir le développement et l'autorisation par la FDA de Zepizure.

Klarsen va émettre des ABSA et distribuer des actions gratuites pour renforcer ses fonds propres.

Les principales publications du jour : Advicenne, Aelis Farma… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Porsche AG réduit encore ses objectifs et reporte le lancement de modèles électriques, entraînant par ricochet un avertissement de sa maison-mère, Volkswagen, qui va devoir prendre une charge de 5,1 milliards d'euros.

BBVA améliore les termes de son offre sur Banco de Sabadell.

Novartis étudie les possibilités de réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis.

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein.

Le patron de Brunello Cucinelli réplique dans le FT aux vendeurs à découvert qui l'accusent de maintenir une activité en Russie que la société se conforme aux règles européennes.

Avolta fait son entrée au Japon en signant un contrat avec l'aéroport international du Kansai.

Les principales publications du jour : vide…

D'Amérique du Nord

Pfizer se rapproche d'un rachat du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera pour 7,3 milliards de dollars, selon le FT.

Apple met les bouchées doubles pour augmenter la production de l'iPhone 17 moins cher, très apprécié, selon The Information.

Genuine Parts envisage de se scinder, selon Bloomberg.

Oracle est en pourparlers avec Meta pour un accord de 20 milliards de dollars sur l'informatique en nuage basée sur l'IA, toujours selon Bloomberg.

Aptiv songerait à céder sa distribution électrique, encore selon Bloomberg.

La FDA approuve la nouvelle version injectable du Keytruda de Merck & Co.

Les principales publications du jour : rien…

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics grimpe de 5% après des rumeurs de réussite aux tests de qualification Nvidia pour la dernière puce HBM du groupe.

Berkshire Hathaway monte à plus de 10% du capital de Mitsui & Co. Le groupe de Warren Buffett est en revanche sorti de BYD.

Luxshare flambe en bourse après une rumeur de The Information indiquant que la société chinoise serait retenue pour produire un terminal IA pour OpenAI.

La Maison Blanche aurait utilisé l'action de blocage qu'elle possède dans United States Steel (vendu à Nippon Steel) pour empêcher la fermeture d'une aciérie dans l'Illinois, selon le WSJ.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.