Engie a annoncé la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions. La société a confié à un prestataire de services d'investissements, au terme d'un contrat conclu le 8 janvier, la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 2,2 millions d'actions sur une période de 10 jours débutant le 12 janvier prochain.

Le prix par action ne pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat de 30 euros tel qu'arrêté par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2025.

Les titres acquis sont destinés à couvrir les obligations Engie au titre de tout plan d'actionnariat salarié, étant précisé que tout ou partie des actions ainsi rachetées pourra le cas échéant faire l'objet d'une annulation.

