Airbus et Ericsson ont déployé avec succès une solution 5G privée sur le site de production d'Airbus à Hambourg, et un autre déploiement est en cours à Toulouse.
Le partenariat entre Ericsson et Airbus s'appuie sur la 5G privée d'Ericsson.
'L'automatisation intégrée de l'infrastructure de la solution a permis un déploiement rapide dans l'ensemble des opérations d'Airbus' indique le groupe.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large visant à étendre la 5G privée à l'ensemble des sites stratégiques d'Airbus en Europe, y compris d'autres sites en Espagne, au Royaume-Uni et à l'international, avec des projets aux États-Unis et au Canada en cours.
Manish Tiwari, responsable de la division Enterprise 5G, Enterprise Wireless Solutions, Ericsson, a déclaré : ' Ericsson est fier de soutenir les ambitions d'Airbus en matière de numérisation grâce à la 5G privée d'Ericsson, en offrant une connectivité sécurisée de premier ordre à grande échelle.'
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ;
- services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (10% ;
- autres (0,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.