Jefferies maintient son conseil 'conserver' sur Estée Lauder tout en remontant son objectif de cours de 85 à 90 dollars, après la publication de résultats trimestriels conformes aux attentes, mais de prévisions décevantes pour l'exercice 2025-26.
'Le travel retail (TR) devrait renouer avec la croissance en 2025-26, mais la direction a averti que les résultats au second semestre pourraient varier considérablement', pointe le broker dans sa note sur le groupe de cosmétiques.
'Le ralentissement de la demande des consommateurs et l'incertitude sur le TR soulèvent des inquiétudes quant à la capacité du groupe à atteindre son chiffre d'affaires prévisionnel', poursuit Jefferies qui ajuste ses estimations pour 2025-26.
Estée Lauder : Jefferies remonte son objectif de cours
Publié le 21/08/2025 à 14:32
