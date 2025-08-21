The Estée Lauder Companies Inc. figure parmi les 1ers groupes cosmétiques mondiaux. Les produits sont vendus sous marques propres (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM et The Ordinary) et sous marques de licences (Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors, Tom Ford, Dr. Andrew Weil, Ermenegildo Zegna et AERIN). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de soins de la peau (50,7%) ; - produits de maquillage (28,7%) ; - parfums (15,9%) ; - produits de soins capillaires (4%) ; - autres (0,7%). A fin juin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers de près de 1 600 points de vente dans le monde, répartis entre grands magasins, parfumeries, pharmacies, instituts de beauté et boutiques exclusives, et via Internet. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (29,4%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (39,3%) et Asie-Pacifique (31,3%).