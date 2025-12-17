Euroapi abaisse sa prévision de CA pour 2025

Dans un environnement économique global dégradé, Euroapi indique attendre désormais un chiffre d'affaires de 2025 en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre ("mid single digit") en comparable, et non plus en baisse modérée ("low single digit").



Néanmoins, le groupe de santé laisse son objectif de marge de Core EBITDA pour l'exercice en cours dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts dans un contexte d'exécution de son plan FOCUS-27.



Par ailleurs, Euroapi annonce que ses principaux actionnaires, Sanofi et EPIC Bpifrance, ont donné leur accord pour étendre la période de conservation de leurs actions jusqu'au 18 décembre 2026, sous réserve des exceptions d'usage.



"Cette extension renforce la stabilité de la structure actionnariale d'Euroapi dans le contexte de l'exécution du plan FOCUS-27", souligne le fournisseur de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique.