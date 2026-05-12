Le développeur suédois de logiciels de jeux d'argent pour des opérateurs de casinos en ligne vient de publier un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1,5%. À taux de change constants, la croissance ressort à 6,8% et la marge d'EBITDA tient à 65,4%. La machine à cash n'a pas calé, et c'est précisément ce qui rend la valorisation actuelle si peu intuitive : Evolution se traite à onze fois les bénéfices, un niveau qu'on associerait spontanément à une entreprise en fin de cycle plutôt qu'à un groupe qui croît encore de près de 7% organique.

Les 513 millions d'euros encaissés sur le premier trimestre 2026 représentent 7,9 millions de moins que sur la même période de 2025. Cette baisse de 1,5% ne dit pas grand-chose d'utile sur l'activité réelle puisqu'à taux de change constants, Evolution croît de 6,8% sur un an, l'écart venant principalement de la faiblesse du dollar sur la zone Amérique du Nord, marché qui livre par ailleurs une dynamique forte en devise locale.

La seconde lecture se fait dans les marges. L'EBITDA ressort à 335,3 millions d'euros pour un taux de 65,4%, en repli marginal de 20 points de base sur un an, et le flux de trésorerie opérationnel atteint 345,8 millions d'euros soit 67% du chiffre d'affaires. La trésorerie franchit le milliard à 1,098 milliard d'euros fin mars, la direction décrivant ce niveau de marge comme soutenable sur l'exercice. Pour un groupe qu'on dit menacé sur tous les fronts, le compte de résultat ressemble obstinément à celui d'une entreprise qui fonctionne.

C'est l'Europe qui dérape. La zone, qui pèse encore un tiers du chiffre d'affaires, recule de 11,9% sur un an et de 5,9% en séquentiel, signant son deuxième trimestre consécutif de contraction. Le diagnostic posé par le groupe s'est précisé : la pression européenne ne vient pas d'un durcissement des cadres réglementaires, qui restent stables, mais d'une application devenue plus discrétionnaire par les autorités locales. La distinction est technique mais lourde de conséquences, puisqu'un cadre nouveau peut se modéliser et s'anticiper, tandis qu'une application subjective se subit sans prise. La canalisation européenne diminue trimestre après trimestre, et la dynamique négative ne montre aucun signe d'inflexion.

L'Europe remplace l'Asie

L'Asie raconte une histoire inverse. Pendant deux ans, le marché a fait du recul asiatique le récit dominant sur Evolution, en raison du verrouillage technique de certains opérateurs gris et de l'érosion des marchés douteux qui en a découlé. Le premier trimestre 2026 enregistre un deuxième trimestre consécutif de progression séquentielle à 2,2%, signal réel même si la direction tempère en prévenant que la volatilité persistera dans les prochains mois.

L'épicentre du recul s'est donc déplacé. L'Europe occupe aujourd'hui la place que l'Asie tenait il y a deux ans, à ceci près que la nature du risque n'est pas la même : la pression européenne est réglementaire et structurelle, dépendante du temps long des autorités, là où la pression asiatique restait sécuritaire et cyclique, soluble dans les contre-mesures techniques du groupe. Le marché regarde encore l'ancien problème pendant que le nouveau s'installe.

Pendant ce temps, l'Amérique latine livre 29,3% de croissance et atteint un plus haut historique à 46,8 millions d'euros, et l'Amérique du Nord progresse de 21,4% en devise locale, masquée par la faiblesse du dollar dans les comptes en euros. Le Maine vient de légaliser le casino en ligne, l'Alberta lancera son marché régulé en juillet en devenant la deuxième province canadienne après l'Ontario, et le deuxième studio du Michigan est en cours de mise en service. La direction signale aussi des besoins d'expansion supplémentaires au Brésil et en Colombie. La géographie d'Evolution se reconfigure ouvertement, avec des chiffres qui s'alignent déjà sur le récit du pivot.

Le conseil d'administration n'a proposé aucun dividende au titre de l'exercice 2025. Pour mémoire, le groupe avait reversé 1,1 milliard d'euros à ses actionnaires en 2025, dont 572 millions en dividende et 500 millions en rachats d'actions, soit un rendement total de 9,3% calculé sur la capitalisation de fin d'année. Le mix penchait déjà nettement vers le rachat, et la décision actuelle prolonge la bascule : toute la rémunération de l'actionnaire passe désormais par le rachat de titres et les acquisitions, dont celle, encore en attente, de Galaxy Gaming aux États-Unis pour environ 85 millions de dollars. Martin Carlesund, directeur général, qualifie cette suppression de non dramatique et annonce que l'allocation du capital pour 2026 sera tranchée et communiquée dans les prochains mois. Le dividende disparaît sans que la rémunération de l'actionnaire ne baisse pour autant, elle change simplement de canal.

Le doute en chiffres

À 613 couronnes suédoises, soit autour de 56 euros, le titre capitalise 11,4 milliards d'euros. La trésorerie nette estimée à 0,8 milliard ramène la valeur d'entreprise à 10,6 milliards, et à ce niveau Evolution se traite à 10,8 fois les bénéfices nets estimés pour 2026 et 7,6 fois l'EBITDA. Le rendement du free cash flow ressort à 10%, quasiment aligné sur le rendement total servi en 2025 par dividende et rachats combinés.

Ce multiple est l'aboutissement d'une décrue en trois temps. Le titre se traitait au-dessus de 35 fois les bénéfices entre 2020 et 2022 quand la croissance dépassait 30%, puis vers les 22 fois quand la croissance a ralenti, avant une cassure plus brutale à partir de 2024 vers les 12 à 13 fois quand les soucis asiatiques et réglementaires sont devenus le récit dominant. À onze fois les bénéfices, l'actionnaire récupère son investissement en près de dix ans de cash flow seul, sans croissance et sans changement de multiple, ce qui dessine le profil d'une entreprise mature et stable alors que la même société génère encore 65% de marge d'EBITDA et croît à près de 7% organique.

Deux trajectoires bornent l'attente. Si le multiple reste vissé à onze, l'actionnaire continue d'encaisser un rendement annuel à deux chiffres, mécaniquement amplifié par les rachats d'actions tant que le conseil considère le titre sous-valorisé. Une expansion partielle vers les 16 à 18 fois les bénéfices, alignée sur la moyenne hors période euphorique, ramènerait la capitalisation aux abords de 17 milliards d'euros, hypothèse de simple normalisation. Le retour à la moyenne décennale de 29 fois sort du champ des hypothèses crédibles, puisqu'il supposerait une accélération de la croissance que le durcissement réglementaire européen et un palier organique structurellement plus bas qu'avant 2022 ne laissent pas entrevoir.

Ce qu'il reste à voir

Quatre marqueurs structurent les prochains trimestres. La trajectoire européenne d'abord, puisqu'un troisième trimestre consécutif de baisse séquentielle obligerait les estimations annuelles à céder. L'issue de la revue de la licence britannique ensuite, ouverte fin 2024 par la Commission des jeux du Royaume-Uni, dont les conclusions peuvent inclure des sanctions financières ou des restrictions opérationnelles. La confirmation asiatique, avec un troisième trimestre de progression séquentielle qui signalerait que le point bas est passé et déplacerait le récit dominant. L'annonce d'allocation du capital pour 2026 enfin, attendue dans les prochains mois, qui dira si l'excédent de trésorerie alimente les rachats, les acquisitions, ou les deux.

À onze fois les bénéfices, ce que l'actionnaire d'Evolution achète aujourd'hui n'est pas une thèse de retournement mais le droit d'attendre la preuve, pour pas cher.