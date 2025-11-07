L’action d’Expedia a bondi de 18% vendredi, après que le groupe a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de marge pour 2025. Cette révision haussière est portée par la solide performance de son segment B2B, qui cible les gestionnaires de voyages d’entreprise, agences de voyages et institutions financières. Les réservations issues de cette clientèle ont progressé de 26% au troisième trimestre sur un an, soutenues par l’acquisition de nouveaux partenaires et par le renforcement du programme de fidélité dédié aux agents. La directrice générale Ariane Gorin a confirmé la volonté du groupe d’accentuer ses investissements dans ce segment stratégique.

Expedia anticipe désormais une croissance de 6,5% de ses revenus en 2025, contre une projection médiane de 4% précédemment. La marge d’EBITDA annuelle devrait également progresser de 2 points, contre 1 point initialement prévu. Cette orientation positive est saluée par les analystes, dans un contexte où de nombreux acteurs du numérique font face à une pression accrue sur leurs résultats. Parallèlement, le groupe a enregistré une hausse notable des nuitées réservées aux États-Unis, en dépit d’un environnement marqué par l’inflation et des arbitrages budgétaires des ménages.

La croissance est restée plus marquée à l’international, avec une hausse de plus de 20% des nuitées en Asie. Contrairement à d’autres acteurs du tourisme, Expedia observe une demande soutenue sur l’ensemble de sa gamme, y compris sur les segments économiques. Cette tendance pourrait refléter un transfert de parts de marché vers les plateformes numériques, dans un contexte de plus grande sensibilité des voyageurs aux prix et de baisse de la fidélité aux marques. L’action Expedia se négocie actuellement à 12,8 fois les bénéfices estimés, en dessous de la médiane sectorielle de 14,28, ce qui lui confère un profil attractif selon certains analystes.