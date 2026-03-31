Le mois de mars 2026 devrait rester dans les annales des statistiques extrêmes dont les marchés financiers sont friands. Au matin de la dernière séance du mois et du trimestre, la tension économique et géopolitique est palpable. La cacophonie règne un peu partout, notamment quand il s'agit de savoir comment les Etats-Unis comptent sortir du bourbier iranien.

"Ah, que Mars est un joli mois, c'est le mois des surprises". Je ne suis pas sûr que les financiers soient en phase avec le poème d'Alfred de Musset sur la partie "joli", mais ça fonctionne assez bien sur la partie "surprises". On pourrait ajouter que c'est le mois de la cacophonie à tous les étages.

Cacophonie en géopolitique.

Donald Trump qui annonce que la fin du conflit en Iran est proche (pour la 12e fois en 30 jours, selon Axios). Donald Trump qui menace de réduire en miettes les infrastructures vitales du pays. Donald Trump qui déclare à ses collaborateurs qu'il est prêt à mettre fin à la guerre sans rouvrir le détroit d'Ormuz (selon le WSJ). Benjamin Netanyahu qui affirme que la guerre a dépassé la moitié de son objectif en matière de mission, mais pas de durée. Les paroles font encore un peu s'agiter le pétrole, sans parvenir à le faire basculer durablement sous les 100 USD, ni pour le WTI (101 USD), ni pour le Brent (114 USD). Les révélations nocturnes du WSJ ont juste servi à contrebalancer l'impact de l'attaque d'un pétrolier koweïtien par un drone iranien dans un port de Dubaï. On appelle ça le brouillard de guerre. La machine à fumée de la salle de bal de la Maison Blanche a l'air bloquée en position maximum et personne ne sait l'arrêter. Mais Trump est aussi un pragmatique et il connaît le coût politique et économique du temps qui joue en sa défaveur. Reste à trouver le mode de sortie par le haut.

C'est aussi la cacophonie en politique monétaire.

En trois mois, on est passé d'un décompte des baisses des taux à envisager à un empilage de pronostics de hausses de taux. Aux Etats-Unis, Jerome Powell a quand même ramené un peu de sérénité dans les débats la nuit dernière en rappelant que la banque centrale américaine n'a pas vraiment de contrôle sur les chocs d'offre, en particulier sur la flambée des prix du pétrole. En d'autres termes, ce n'est pas en relevant ses taux qu'elle pourra agir sur les cours de l'or noir. Dans la foulée, les traders ont fait disparaître ou presque leurs paris d'une hausse de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Côté Europe, le marché pense toujours que la BCE va devoir resserrer sa politique plusieurs fois dans les mois qui viennent. D'une certaine façon, les hausses de taux ont déjà eu lieu, comme le soulignait hier Antoine Alves, notre Mister Macro Zonebourse. De toute façon, le marché change d'avis comme de chemise en ce moment, parce qu'il est déboussolé.

On a aussi droit à de la cacophonie dans l'IA.

L'IA est un incroyable gisement d'investissement. Sera-t-elle un incroyable gisement de croissance, puis un incroyable gisement de profits généralisés ? Le marché doute un peu, et brûle quelques idoles pour exorciser. Micron vient de lâcher 20% en une semaine. Il y a encore de la marge pour en faire un mauvais investissement, vu que l'action a quintuplé en trois ans. Nvidia a perdu 12% depuis le début de l'année et 22% par rapport à son record du 30 octobre dernier. Ça représente quand même 1 144 milliards de dollars de capitalisation partis en fumée, soit le poids cumulé des trois plus grosses entreprises européennes du moment (ASML, Roche, AstraZeneca). Paradoxalement, les dossiers comme Micron ou Nvidia sont très loin d'être ceux qui affichent les valorisations les plus exubérantes de la technologie. C'est même le contraire. Je ne sais pas trop comment analyser ça.

Enfin, c'est la conséquence de tout le bruit qui précède, c'est la cacophonie sur les marchés.

Le Nasdaq 100 n'a progressé que deux fois au cours des neuf dernières séances. Il a encore lâché hier 0,78%, alors que le vieux Dow Jones exhibait fièrement un gain de 0,2%. L'Europe fait de la résistance, alors qu'elle est aux premières loges du choc pétrolier à court terme. Le STOXX Europe 600 perd quand même 8% en un mois. Hier, l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient lui a permis de reprendre 1%. Quatre hausses en neuf séances. C'est mieux que le Nasdaq, mais ça reste fragile. Tout tourne autour d'un retour au calme des cours pétroliers. Si une embellie se dessine sur ce front, la cacophonie se réduira sur les autres.

Aujourd'hui, il y a pas mal de statistiques macroéconomiques. La Chine a lancé le mouvement en dévoilant des indicateurs d'activité plus élevés que prévu dans l'industrie manufacturière en mars. La Chine qui a l'air de compter les points actuellement, sans trop se mouiller. La presse anglosaxonne pense que l'enlisement américain fait les affaires de Pékin. Elle n'a probablement pas tort.

En Asie-Pacifique, personne n'a plus l'air de payer pour voir, même si l'Australie est parvenue à gagner 0,25% ce matin. Le plongeon de certaines valeurs IA a pesé sur Taiwan (-2,45%) et surtout sur la Corée du Sud (-4,3%). Le Japon lâche 1,58%, pendant que la Chine continentale et Hong Kong reculent d'environ 0,6%. L'Inde est fermée pour jour férié. Les indicateurs avancés US sont haussiers, en espérant que Donald Trump va faire les concessions nécessaires pour favoriser un cessez-le-feu. Mais l'Europe est plus mitigée, dans un contexte où le VIX, l'indice de la peur, reste perché au-dessus des 30 points, signalant un niveau de stress exceptionnel.

Le CAC 40 a démarré la séance à l'équilibre à 7 770 points. Le SMI s'en sort mieux en prenant 0,4% à 12 716 points. Le Bel 20 gagne 0,46% à 5 053 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Ventes au détail (Allemagne)

08h45 : Taux d'inflation (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

11h00 : Taux d'inflation (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (Italie)

14h30 : PIB (Canada)

15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (Etats-Unis)

15h45 : Indice Chicago PMI (Etats-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (Etats-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (Etats-Unis)

18h00 : Discours de la Fed Goolsbee (Etats-Unis)

21h00 : Discours de la Fed Barr (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aker BP : Norne Securities AS passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 280 NOK à 320 NOK.

Arcelormittal : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 35,40 à 45 EUR.

Beiersdorf : UBS passe de vendre à neutre et réduit l'objectif de cours de 90 EUR à 80 EUR.

Clariant : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 8 à 7,50 CHF.

Crédit Agricole : Autonomous Research passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 19,80 EUR.

CTS Eventim : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 95 EUR.

Deezer : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,40 EUR.

Domino's Pizza Group : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 190 GBX.

Edenred : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.

Givaudan : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3580 CHF à 2915 CHF.

GTT : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 210 EUR à 235 EUR.

Helleniq Energy Holdings : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,50 EUR à 11,20 EUR.

Invisio : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 335 SEK.

Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 316 à 272 EUR.

Kier Group : RBC Capital démarre le suivi à performance de secteur avec un objectif de cours de 215 GBX.

Nanobiotix : HC Wainwright & Co maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 à 32 EUR.

Porr : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 41,50 EUR.

Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 36,20 EUR à 34,10 EUR.

Rheinmetall : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1480 EUR.

Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 93 EUR à 83 EUR.

Schneider Electric : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 318 à 294 EUR.

Sonova : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 158 CHF à 163 CHF.

Swatch Group : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 90 à 95 CHF.

Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33 à 36 EUR.

Vestas Wind Systems : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 155 DKK à 230 DKK.

Vitrolife : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 110 SEK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Unilever confirme des discussions avancées avec McCormick pour une transaction de 16 milliards de dollars dans l'agroalimentaire.

Les députés suisses laissent entrevoir un compromis sur les capitaux prudentiels exigés d'UBS, selon le FT.

AB Volvo devient distributeur exclusif de Lynk en Europe.

Aena remporte l'appel d'offres pour l'aéroport Galeão de Rio avec une offre de 552 millions de dollars.

Siemens AG prévoit de scinder ses pôles Digital Industries et Smart Infrastructure en unités plus restreintes dans le cadre de sa stratégie "One Tech Company", a rapporté Reuters.

Fitch a relevé la note long terme de Rolls-Royce de BBB+ à A-.

Le gouvernement Meloni s'apprête à reconduire Claudio Descalzi à la tête d'Eni, annonce Bloomberg.

VAT Group abaisse ses prévisions de ventes pour le premier trimestre face aux perturbations logistiques.

SoftwareOne renoue avec les bénéfices en 2025.

Un ex-cadre de Deutsche Bank poursuit la banque pour au moins 624 millions de dollars, révèle Bloomberg.

DHL renforce ses capacités de fret aérien avec de nouvelles liaisons entre l'Europe et l'Asie.

Holcim finalise la prise de contrôle de Cementos Pacasmayo.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

Le traitement de Merck & Co contre le cholestérol atteint son objectif principal lors d'un essai comparatif.

Chevron annonce des dégâts cycloniques majeurs sur le site de GNL de Wheatstone en Australie.

Meta lance le test d'un abonnement premium sur Instagram, selon TechCrunch.

Apollo serait sur le point de racheter Atlantic Aviation à KKR pour 10 milliards de dollars.

SpaceX envisage d'exclure Robinhood et SoFi de son introduction en bourse alors que les courtiers négocient leur participation, a appris Reuters.

Les principales publications du jour : Nike…

D'Asie et d'ailleurs

L'activiste Palliser entre au capital d'Ajinomoto et se hisse parmi les 25 premiers actionnaires, selon Bloomberg.

Astellas accélère son pipeline et vise 10 médicaments en phase avancée d'ici 2034.

IQiyi, le service de streaming de Baidu, a déposé une demande d'introduction en bourse à Hong Kong.

Le fabricant chinois de robots Inovance mandate plusieurs banques pour une potentielle introduction à la Bourse de Hong Kong.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.