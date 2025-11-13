Forsee Power dévisse de 8% après l'annonce par le groupe de systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques, d'un chiffre d'affaires de 24,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en baisse de 16% en comparaison annuelle.

Au cours des 9 premiers mois de l'exercice, son chiffre d'affaires total s'établit à 105 MEUR, en recul de 7%, 'marqué par une baisse des prix matière et par conséquent sur les prix et des décalages de programmes d'envergure'.

Poursuivant la mise en oeuvre de son plan stratégique RePower27, Forsee Power confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires 2025 compris entre 120 et 125 MEUR et d'un EBITDA ajusté d'environ -3 MEUR pour 2025, en ligne avec sa feuille de route.