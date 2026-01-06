Forvia augmente sa collaboration avec Microsoft

Appning, une marque de Forvia, s'associe à Microsoft pour lancer la nouvelle phase de leur collaboration, visant à intégrer Microsoft Foundry Tools, au sein de son écosystème.

Appning est une plateforme de distribution d'applications automobiles, connectant les constructeurs et les développeurs pour bâtir l'avenir des voitures connectées.



Elle alimente plus de 300 applications sur 40 marques automobiles, couvrant plus de 20% de parts de marché accessible et soutient la monétisation via des achats intégrés, des abonnements...



La collaboration entre l'équipementier automobile et le géant américain de la Tech s'appuie sur l'intégration réussie de Microsoft Teams dévoilée au CES 2025.



La nouvelle phase du partenariat se concentre sur l'intégration de Microsoft Foundry Tools à travers l'ensemble de la plateforme Appning afin d'améliorer les interactions vocales, la découverte intelligente de contenus et la personnalisation des expériences utilisateurs.