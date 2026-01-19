Forvia obtient une distinction du Global Lighthouse Network

L'usine Forvia de Yancheng a été désignée par le Global Lighthouse Network, une initiative du Forum économique mondial, comme Usine Phare Mondiale pour ses performances industrielles. Pour l'équipementier automobile français il s'agit d'une première.

La société précise que la distinction de cette usine chinoise " marque une étape majeure et témoigne de la reconnaissance internationale du leadership de Forvia en matière de transformation vers une fabrication intelligente ".



Le réseau Global Lighthouse reconnaît les sites opérationnels et chaînes de valeur les plus performants, ayant atteint des niveaux d'excellence exceptionnels et matière de productivité, de résilience de la chaîne d'approvisionnement, d'orientation client, de durabilité et de gestion des talents.