Fraport : Jefferies relève sa recommandation

Publié le 07/08/2025 à 15:00 Zonebourse.com Partager

Jefferies relève sa recommandation sur Fraport de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 70 euros, augmentant le multiple implicite de l'aéroport de Francfort d'environ 10% et ses estimations d'EBITDA de 2 à 3%.



'À mesure que la visibilité du FCF s'améliore, les vents contraires sur le chiffre d'affaires sont plus que compensés par un contrôle plus strict des dépenses d'investissement et l'approche de l'inflexion du FCF', reconnait le broker.



'Nous restons prudents sur le trafic et les coûts, en particulier pour 2026, où nous sommes en dessous du consensus, mais nous voyons peu de catalyseurs l'emporter sur la dynamique du FCF à ce stade', poursuit-il.