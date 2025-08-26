Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Geberit, UBS remonte son objectif de cours de 520 à 595 francs suisses, après la publication par le fabricant suisse d'équipements sanitaires, de ses résultats semestriels la semaine passée.
'Nous soutenons que le modèle d'affaires unique de Geberit est idéalement orienté vers la croissance sur le marché allemand mature, mais que les vents contraires persisteront probablement en 2026', indique le broker dans le résumé de sa note.
Geberit : UBS remonte son objectif de cours
Publié le 26/08/2025 à 10:24
