Geberit AG est le leader européen de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes sanitaires à destination des marchés de la construction et de la rénovation des bâtiments. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de plomberie sanitaire (37,1%) : systèmes complets d'installation sanitaire (douches, baignoires, WC, bidets, lavabos, urinoirs, etc.), robinets flotteurs, plaques de déclenchement, réservoirs de chasse, siphons, etc. ; - systèmes de canalisations (33,1%) : systèmes et conduites en acier inoxydable, en acier au carbone et en cuivre destinés au drainage des eaux des bâtiments et des toitures, à la distribution d'eau et de gaz, etc. ; - produits sanitaires en céramique (29,8%). A fin 2024, le groupe dispose de 26 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (10,5%), Allemagne (28,8%), Benelux (8,7%), Italie (8,3%), Autriche (5,8%), Europe de l'Est (9,8%), Europe (16,7%), Moyen Orient et Afrique (8%) et autres (3,4%).