Geneuro : Eclosion2 à moins de 10%

Eclosion2 SA, agissant pour le compte du fonds Eclosion2 & Cie SCPC, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 août, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Geneuro, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte dudit fonds, 2.955.516 actions Geneuro représentant autant de droits de vote, soit 9,93% du capital et des droits de vote de cette société de biotechnologies.