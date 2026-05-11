La banque suisse estime que la société spécialisée dans la recherche et le développement d'anticorps humains et thérapeutiques destinés au traitement des cancers et des maladies infectieuses a publié des résultats globalement conformes aux attentes lors du premier trimestre.
Lors d'une conférence téléphonique qui a suivi cette publication, UBS a précisé que l'attention s'était concentrée sur deux sujets : à savoir si l'analyse intermédiaire de l'essai de phase 3 d'Epkinly dans le lymphome diffus à grandes cellules B de première ligne avait eu lieu, et l'autre sujet d'importance concerne le potentiel impact de l'augmentation de la taille de l'échantillon de l'étude de phase 3 du Petosemtamab dans le cancer de la tête et du cou.
Les analystes estiment qu'il n'y a pas eu d'informations complémentaires lors de cet appel, mais que le repli du titre de 6,65% reflète probablement la nervosité du marché face au multiples catalyseurs majeurs attendus cette année.
Dans son analyse, UBS précise ne pas toucher à ses prévisions de chiffre d'affaires, mais a seulement ajusté celle concernant le résultat opérationnel afin d'inclure les coûts d'amortissement liés à l'acquisition de Merus.
L'avis d'UBS est toujours à l'achat, et la cible de cours se situe à 2 600 couronnes danoises.
Genmab A/S est spécialisé dans la recherche et le développement d'anticorps humains et thérapeutiques destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, des arthrites rhumatoïdes, etc. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- royalties (83,4%) ;
- revenus issus des ventes de produits (10,7%) ;
- autres (5,9%) : notamment revenus issus d'accords de partenariat.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (89,4%), Etats-Unis (4,9%) et Japon (5,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.