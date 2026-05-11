Genmab se reprend grâce à UBS

Après un lourd repli de 6,65% vendredi, le titre Genmab se reprend. A la Bourse de Copenhague il gagne 1,19%, à 1 661 couronnes danoises, soutenu notamment par l'avis positif d'UBS.

La banque suisse estime que la société spécialisée dans la recherche et le développement d'anticorps humains et thérapeutiques destinés au traitement des cancers et des maladies infectieuses a publié des résultats globalement conformes aux attentes lors du premier trimestre.



Lors d'une conférence téléphonique qui a suivi cette publication, UBS a précisé que l'attention s'était concentrée sur deux sujets : à savoir si l'analyse intermédiaire de l'essai de phase 3 d'Epkinly dans le lymphome diffus à grandes cellules B de première ligne avait eu lieu, et l'autre sujet d'importance concerne le potentiel impact de l'augmentation de la taille de l'échantillon de l'étude de phase 3 du Petosemtamab dans le cancer de la tête et du cou.



Les analystes estiment qu'il n'y a pas eu d'informations complémentaires lors de cet appel, mais que le repli du titre de 6,65% reflète probablement la nervosité du marché face au multiples catalyseurs majeurs attendus cette année.



Dans son analyse, UBS précise ne pas toucher à ses prévisions de chiffre d'affaires, mais a seulement ajusté celle concernant le résultat opérationnel afin d'inclure les coûts d'amortissement liés à l'acquisition de Merus.



L'avis d'UBS est toujours à l'achat, et la cible de cours se situe à 2 600 couronnes danoises.