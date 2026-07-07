Le géant genevois des arômes et parfums a annoncé une prise de participation stratégique dans la start-up zurichoise Microcaps AG. Une opération ciblée visant à s'emparer d'une technologie de rupture pour régner sur le marché de la parfumerie de précision.
Le leader mondial de la parfumerie et de la beauté injecte des capitaux dans Microcaps AG, une entreprise helvétique reconnue pour sa technologie brevetée de micro-encapsulation de haute précision. Si le montant exact de cet investissement en actions n'a pas été divulgué, l'alliance scelle un partenariat industriel.
L'encapsulation permet de prolonger la tenue des parfums et d'optimiser leur diffusion dans les produits de soin et de beauté. En unissant ses forces à celles de Microcaps, Givaudan cible tout particulièrement un segment en forte croissance : la parfumerie fine sans alcool à haute performance.
Pour Maurizio Volpi, président de la division Fragrances & Beauté de Givaudan, cet investissement est une "étape stratégique" pour délivrer des expériences olfactives supérieures.
Changement d'échelle pour Microcaps
Du côté de la jeune pousse suisse, ce partenariat avec le mastodonte du secteur agit comme un formidable accélérateur commercial. Fondée par le Dr Alessandro Ofner et Michael Hagander, Microcaps va pouvoir déployer sa technologie à l'échelle mondiale. "Collaborer avec Givaudan nous ouvre de nouvelles portes et nous permet d'apporter notre précision scientifique à un marché beaucoup plus large", se réjouissent les deux co-directeurs généraux.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (51,3%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (48,7%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de 167 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,1%), Europe (29,4%), Amérique du Nord (22,9%), Asie-Pacifique (20,2%), Asie du Sud-Afrique-Moyen-Orient (15,3%) et Amérique latine (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.