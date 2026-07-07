Givaudan s'allie à Microcaps

Le géant genevois des arômes et parfums a annoncé une prise de participation stratégique dans la start-up zurichoise Microcaps AG. Une opération ciblée visant à s'emparer d'une technologie de rupture pour régner sur le marché de la parfumerie de précision.

Le leader mondial de la parfumerie et de la beauté injecte des capitaux dans Microcaps AG, une entreprise helvétique reconnue pour sa technologie brevetée de micro-encapsulation de haute précision. Si le montant exact de cet investissement en actions n'a pas été divulgué, l'alliance scelle un partenariat industriel.



L'encapsulation permet de prolonger la tenue des parfums et d'optimiser leur diffusion dans les produits de soin et de beauté. En unissant ses forces à celles de Microcaps, Givaudan cible tout particulièrement un segment en forte croissance : la parfumerie fine sans alcool à haute performance.



Pour Maurizio Volpi, président de la division Fragrances & Beauté de Givaudan, cet investissement est une "étape stratégique" pour délivrer des expériences olfactives supérieures.



Changement d'échelle pour Microcaps



Du côté de la jeune pousse suisse, ce partenariat avec le mastodonte du secteur agit comme un formidable accélérateur commercial. Fondée par le Dr Alessandro Ofner et Michael Hagander, Microcaps va pouvoir déployer sa technologie à l'échelle mondiale. "Collaborer avec Givaudan nous ouvre de nouvelles portes et nous permet d'apporter notre précision scientifique à un marché beaucoup plus large", se réjouissent les deux co-directeurs généraux.