Après une année 2025 difficile et malgré un environnement macroéconomique et géopolitique incertain et dégradé, Groupe SEB (pour Société d'Emboutissage de Bourgogne), a dévoilé une hausse organique de son chiffre d'affaires et un retour à la croissance du résultat opérationnel d'activité.

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste du petite électroménager a généré un chiffre d'affaires de 1,885 milliard d'euros, en croissance organique de 2,7%, ou en baisse de 1,1% à parités courantes. L'effet devises a eu un impact négatif de 73 millions d'euros, soit près de -4% sur les ventes, mais il s'est atténué au fil du trimestre.



Pour TP Icap Midcap, la dynamique est plus robuste que prévu. Les analystes tablaient sur des revenus en hausse de seulement 1,8% en organique et en baisse de 1,8% en publiés, là où le groupe a réalisé +2,7 et -1,1%. Le sentiment est le même chez Oddo BHF qui visait un chiffre d'affaires de 1,878 milliard d'euros, le groupe a généré 7 millions d'euros de plus.



Dans le détail des zones géographiques, à taux de change et périmètre constants, toutes ont connu la croissance. La palme revient à la zone Amériques, dont la croissance s'est élevée à 6,7%, à 235 millions d'euros, suivie de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) avec une hausse de 2,5%, à 798 millions d'euros, soit 42,33% du total des revenus de l'entreprise.



En parallèle, le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'est établi à 72 millions d'euros, en forte progression de 42% par rapport au premier trimestre 2025. La marge opérationnelle ressort ainsi à 3,8%, contre 2,6% un an plus tôt. Pour expliquer ces données, Groupe SEB détaille qu'au-delà d'un effet de base favorable, la progression est due à la croissance organique des ventes et à la baisse des coûts opérationnels sur le trimestre.



Pour TP Icap Midcap, ces améliorations sont les premières matérialisations du plan Rebond. Oddo BHF visait de son côte un ROPA de 55 millions d'euros, soit nettement moins que la publication du groupe, mais les analystes rappellent que le premier trimestre représente moins de 10/15% des résultats annuels.



Premier bilan du plan Rebond et perspectives



Groupe SEB rappelle que son plan stratégique est un projet structurant visant à retrouver une trajectoire de croissance rentable. Le déploiement des initiatives liées à ce plan - accélération de l'innovation et transformation du marketing digital, réduction des SKUs, économies sur les achats indirects, efficacité industrielle et optimisation des frais de structure - est en ligne avec le calendrier fixé.



L'entreprise confirme le retour attendu à une croissance de son ROPA sur l'exercice 2026, ainsi qu'une génération de cash-flow libre plus normative.

Chez TP Icap Midcap, les analystes relèvent que des incertitudes demeurent quant aux effets indirects du conflit au Moyen-Orient, notamment sur le risque de surcharges carburant pesant sur les coûts logistiques et la pression potentielle sur les coûts des intrants (en particulier les plastiques), dont l'ampleur reste, à ce stade, difficile à quantifier avec précision. Partant, ils anticipent "la poursuite d'un décalage entre une dynamique opérationnelle sous-jacente en amélioration et une performance headline encore pénalisée par des vents contraires liés aux changes". Leur recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 67 euros.



Dans ses commentaires, Oddo BHF souligne que la croissance organique du premier trimestre est satisfaisante et au cours des premières semaines d'avril, le groupe ne perçoit pas de retournement de tendance, ce qui est plutôt rassurant. Les analystes visent une croissance organique de 2,5% sur l'ensemble de l'année, et le consensus +2,9%, ce qui semble réaliste dans le contexte actuel. Oddo BHF est à surperformance et vise 75 euros en tablant sur le fait que le plan d'économies de 200 millions d'euros est mis en oeuvre à horizon 2027 et qu'une partie devrait être réinvestie dans la croissance.