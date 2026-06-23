GTT sera chargé de la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur américain.

GTT assurera la conception des cuves cryogéniques des navires, chacun offrant une capacité totale de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

La livraison des navires est prévue au cours du premier semestre 2029.