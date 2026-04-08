L'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines en Iran, couplée à la promesse d'une réouverture du détroit d'Ormuz, va profiter aux actifs à risque, actions en tête. Les investisseurs savent que quelques journées de ce type pèsent lourd dans les performances annuelles. Les partisans de la théorie du TACO Trade, qui consiste à miser sur les compromis de Donald Trump avec ses positions les plus extrêmes, ne devraient pas être déçus.

Après avoir promis de détruire la civilisation perse, Donald Trump a estimé que le plan proposé par Téhéran et sponsorisé par le Pakistan était valable pour sortir du bourbier iranien. Le marché achète logiquement la nouvelle, en espérant que les jours à venir seront mis à profit pour aboutir à un compromis pérenne. Autrement dit, une configuration qui ramène les prix du pétrole dans une zone supportable avant le grand chassé-croisé estival, histoire que les automobilistes puissent noyer dans la bière, le spritz et le rosé le souvenir douloureux des pleins à trois chiffres.

Concrètement, un cessez-le-feu temporaire de deux semaines est entré en vigueur entre les Etats-Unis, l'Iran et Israël, sous médiation pakistanaise, évitant in extremis des frappes américaines que la Maison Blanche avait promises dévastatrices. En contrepartie, Téhéran s'engage à garantir un passage sécurisé dans le détroit d'Ormuz, sous son contrôle et en tenant compte des "contraintes techniques". Washington a suspendu ses opérations militaires après avoir atteint ses objectifs, a martelé Donald Trump, tandis que des discussions intensives doivent s'ouvrir à Islamabad sous la conduite du vice-président J.D. Vance. L'accord repose sur une proposition iranienne en dix points, jugée suffisamment avancée pour servir de base à un règlement plus large, a fait savoir la Maison Blanche.

Le contexte reste toutefois fragile. La mise en œuvre du cessez-le-feu pourrait être progressive côté iranien, notamment au sein des Gardiens de la révolution, et des divergences persistent entre alliés régionaux, en particulier sur le périmètre géographique de la trêve. Israël a par exemple nié que le cessez-le-feu s'étend au Liban, contrairement à ce qu'avait annoncé le médiateur pakistanais.

La réaction du marché à ces annonces n'a rien d'inattendu. Primo, les prix du pétrole ont lourdement chuté. La baisse a atteint 19% pour le brut léger américain WTI et 15% pour le Brent. Les deux barils se négocient autour de 95 USD contre plus de 110 USD il y a moins de 24h00. Secundo, le dollar a baissé face aux principales autres devises, pendant que les rendements de la dette américaine se contractaient. Le marché est un peu moins pessimiste sur la pression inflationniste et donc sur l'évolution des taux d'intérêt. Tertio, les actions ont rebondi. Pas les actions occidentales, du moins pas encore, parce que ces développements sont intervenus durant la nuit. Mais les Bourses d'Asie-Pacifique donnent le ton ce matin : +4,5% pour l'indice MSCI des marchés émergents ou +6,5% pour le KOSPI en Corée du Sud, l'indice le plus poreux aux bonnes nouvelles de toute la région.

Au niveau sectoriel, la séance devrait être clivante. Les amateurs d'arbitrage extrêmes seront probablement longs sur les compagnies aériennes et vendeurs des pétrolières & gazières. Les secteurs à fort effet de levier et lourdement attaqués ces dernières semaines, on pense à la technologie et au luxe, devraient rebondir fort. Les matériaux de base (chimie, acier, construction…) vont bien se comporter, dopés par des projections moins sombres pour la croissance, des perspectives de reconstruction et une offre toujours contrainte par les destructions qui sont intervenues en mars. Les compartiments trop défensifs vont être logiquement délaissés. Le secteur de la défense est en balance : il pourrait subir un contrecoup à court terme, la toile de fond reste éminemment propice au réarmement.

Rien ne devrait empêcher le marché d'acheter la nouvelle à court terme. Ce cessez-le-feu va prendre le pas sur tout le reste. Les statistiques macro du jour n'ont pas la capacité de bouleverser la narration. On en reparlera peut-être demain et vendredi avec la salve de gros indicateurs en vue, mais le gros flux acheteur ne devrait pas se tarir facilement. Les commentateurs qui disaient "oui, mais" à la baisse vont pouvoir recycler leurs "oui, mais" à la hausse.

En Asie Pacifique, c'est la grosse fiesta. Le Nikkei 225 prend plus de 5% et le KOSPI plus de 6,5%. Hong Kong se contente de 3% et l'Australie de 2,6%. L'Europe va ouvrir vert fluo.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Commandes à l'industrie (Allemagne)

08h45 : Balance commerciale (France)

09h00 : Taux de chômage (Suisse)

11h00 : Ventes au détail (Zone Euro)

16h30 : Changement de stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

19h05 : Discours de Daly de la Fed (Etats-Unis)

20h00 : Procès-verbaux du FOMC (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 74 à 70,50 EUR.

AQ Group : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 200 SEK à 202 SEK.

HSBC Holdings : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 89 USD à 97,50 USD.

ING Groep : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,10 EUR à 30 EUR.

InPost : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 15,50 EUR.

Kion Group : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 63 EUR à 46 EUR.

Prysmian : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Senior : Panmure Liberum passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 358 GBX à 300 GBX.

Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 45 EUR.

Spie : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 51 EUR.

STMicroelectronics : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Universal Music Group : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 à 22 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,40 à 19 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Bayer confirme ses objectifs 2026 malgré les tarifs douaniers américains sur la pharmacie.

La justice rejette la demande d'UBS visant à modifier l'accord sur les avoirs de l'Holocauste.

Telefónica cède ses activités au Mexique à un consortium pour 450 millions de dollars.

Banca Monte dei Paschi di Siena met fin aux fonctions de Luigi Lovaglio en tant que directeur général.

Youngtimers va boucler son augmentation de capital de 1,93 million de francs.

Subsea 7 s'associe à Petronas pour des projets de développement de gisements au Suriname.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

Intel s'associe à SpaceX et Tesla pour exploiter une nouvelle usine de puces informatiques.

Ford sollicite l'administration Trump face au poids des tarifs douaniers sur le F-150, selon le WSJ.

L'iPhone pliable d'Apple reste en bonne voie pour un lancement en septembre, selon Bloomberg, après des rumeurs évoquant le contraire.

AppLovin annonce un plan de succession pour ses postes de direction et nomme un nouveau président indépendant.

General Dynamics décroche un contrat de 450 millions de dollars auprès de l'US Marine Corps.

Insmed abandonne le développement de son traitement dermatologique après l'echec d'une étude de phase intermédiaire.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Sony Pictures Entertainment s'apprête à supprimer plusieurs centaines de postes.

Goodman Group grimpe de 6% suite à une coentreprise avec DataBank dans les centres de données à Los Angeles.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.