La filiale de Baker Hugues sert des clients dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie et de la fabrication industrielle à l'échelle mondiale.
Elle apportera à son futur propriétaire un portefeuille de technologies d'inspection de pointe qui s'intègrent naturellement à son matériel de mesure de précision, à ses logiciels d'analyse et de visualisation, ainsi qu'à ses plateformes de gestion des données et de qualité de production existants.
Cette acquisition marque une expansion significative du pôle Manufacturing Intelligence (MI) d'Hexagon sur le marché des essais non destructifs, un espace qu'Hexagon considère comme une évolution naturelle de ses capacités fondamentales en mesure de précision, étendant l'assurance qualité de la surface d'un composant à sa géométrie intérieure. Outre l'opportunité de croissance sur ce marché attractif et l'adéquation stratégique, la transaction représente une occasion convaincante de création de valeur, avec une voie claire pour améliorer matériellement les marges de Waygate grâce à des actions stratégiques, l'optimisation de la fabrication, la localisation en Chine et des synergies de revenus sur l'ensemble de la base de clients combinée.
Hexagon AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes d'information pour des applications géospatiales et industrielles. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produit :
- systèmes de métrologie : équipements de mesure stationnaires et portables, machines de mesure de coordonnées, traceurs et scanners laser, etc. Le groupe propose également des logiciels de conception, de fabrication et d'ingénierie assistées par ordinateur ;
- solutions géospatiales : capteurs, scanners à lasers, systèmes GPS, véhicules aériens motorisés, systèmes de cartographie mobile, systèmes de géolocalisation par satellite, etc. Les produits sont destinés notamment aux secteurs de l'inspection, de la construction et de l'infrastructure, des ressources naturelles et de la sécurité publique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (35,4%), Amériques (39%) et Asie (25,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.