Hoffmann Green Cement lance H-CLAY
Le pionnier du ciment sans clinker a franchi une nouvelle étape stratégique en dévoilant H-CLAY, un procédé inédit de valorisation de l'argile sans calcination, visant à sécuriser ses approvisionnements mondiaux et à élargir son portefeuille à l'horizon 2030.
Publié le 09/06/2026 à 08:32
Le co-produit ainsi obtenu à base d'argile est directement intégré dans la formulation de ciments 0% clinker, venant compléter ou remplacer l'usage du laitier de haut-fourneau (déchet de la sidérurgie).