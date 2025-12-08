Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'intensification de sa collaboration avec l'Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (ECBL), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort, après 3 premières années de collaboration réussie.
Depuis la signature de leur 1er partenariat en décembre 2022, les deux sociétés ont donné naissance à des projets structurants en Charente-Maritime, qui ont démontré la performance et la fiabilité des solutions Hoffmann Green sur les chantiers d'ECBL.
Aujourd'hui, ils s'engagent dans un nouveau contrat de 3 ans, par lequel Hoffmann Green fournira davantage de son ciment décarboné 0% clinker à ECBL, afin de soutenir la réalisation de travaux de gros oeuvre d'exception et de rénovation.
Situés principalement en Charente et Charente-Maritime, ces travaux incluent la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, tertiaires et de bureaux, ainsi que des opérations de réhabilitation lourde.
Hoffmann Green renforce sa collaboration avec ECBL
Publié le 08/12/2025 à 13:15
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager