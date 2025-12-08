Hoffmann Green renforce sa collaboration avec ECBL

Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'intensification de sa collaboration avec l'Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (ECBL), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort, après 3 premières années de collaboration réussie.



Depuis la signature de leur 1er partenariat en décembre 2022, les deux sociétés ont donné naissance à des projets structurants en Charente-Maritime, qui ont démontré la performance et la fiabilité des solutions Hoffmann Green sur les chantiers d'ECBL.



Aujourd'hui, ils s'engagent dans un nouveau contrat de 3 ans, par lequel Hoffmann Green fournira davantage de son ciment décarboné 0% clinker à ECBL, afin de soutenir la réalisation de travaux de gros oeuvre d'exception et de rénovation.



Situés principalement en Charente et Charente-Maritime, ces travaux incluent la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, tertiaires et de bureaux, ainsi que des opérations de réhabilitation lourde.