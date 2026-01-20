HSBC initie une couverture de SAP à "conserver"
HSBC initie une couverture de SAP avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 178 euros, considérant que la valorisation reflète des fondamentaux solides de l'éditeur de progiciels, et voyant du potentiel de baisse pour le consensus.
Publié le 20/01/2026 à 15:43
Son estimation de croissance annuelle moyenne du BPA non GAAP de 14,6% se montre néanmoins inférieure à la médiane sectorielle (17,8%), alors que SAP se négocie à 30,3 fois le BPA non GAAP 2026 contre une médiane sectorielle de 27,1 fois.