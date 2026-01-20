Le broker s'attend à ce que le chiffre d'affaires de SAP et son BPA non GAAP augmentent à des TCAC de 9,6% et 14,6% respectivement sur 2025-28, la migration de clients vers le cloud devant selon lui stimuler la croissance des revenus du groupe allemand.

Son estimation de croissance annuelle moyenne du BPA non GAAP de 14,6% se montre néanmoins inférieure à la médiane sectorielle (17,8%), alors que SAP se négocie à 30,3 fois le BPA non GAAP 2026 contre une médiane sectorielle de 27,1 fois.