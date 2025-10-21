IBM : Jefferies remonte son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur IBM, mais remonte son objectif de cours de 280 à 300 dollars, estimant que les attentes ont augmenté pour les résultats du géant informatique au titre du troisième trimestre 2025.



'La direction a fait preuve d'un optimisme croissant, soutenu par un contexte macroéconomique plus solide et un potentiel de réaccélération de la croissance des logiciels au second semestre', explique le broker, qui pointe notamment la vigueur de Red Hat.



Alors qu'IBM se traite selon lui à 27 fois le BPA 2026, Jefferies pense qu'il peut se revaloriser grâce à une meilleure exécution dans les logiciels, mais il préfère Microsoft et Oracle pour leur exposition plus large à l'IA et leurs profils de croissance plus rapides.