UBS relève sa recommandation sur Inditex de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 48 à 52 euros, une cible recelant 12% de potentiel de progression pour le titre du groupe textile espagnol, exploitant notamment l'enseigne Zara.
'L'amélioration constante de la croissance depuis le début de l'année signifie que nous pouvons maintenant nous recentrer sur les opportunités à long terme pour le meilleur modèle du secteur', explique le broker dans le résumé de sa note.
Inditex : UBS relève sa recommandation
Publié le 17/09/2025 à 10:24
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager