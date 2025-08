Infineon : Oddo BHF reste à 'Surperformance'

Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Infineon, avec une opinion 'Surperformance' et un objectif de cours inchangé à 47 EUR.



L'analyste rapporte que la publication du troisième trimestre a dépassé les attentes, notamment grâce à une amélioration non anticipée des marges. Le groupe a d'ailleurs relevé sa guidance de marge pour 2025 à 17,6%, portée par des volumes supérieurs et une exécution plus rapide du programme de réduction de coûts.



Le broker estime qu'Infineon fait preuve d'une maîtrise du cycle remarquable dans un environnement encore incertain, là où ses concurrents peinent à préserver leurs marges. Il souligne que le titre se traite à 9,5x l'EBITDA 2026 contre une moyenne sectorielle de 11x, ce qui laisse selon lui un potentiel attractif.



La note met également en avant le positionnement stratégique d'Infineon sur l'électrification automobile, l'IA et les semi-conducteurs de puissance, ainsi que la bonne visibilité sur l'amélioration progressive des marges d'ici 2027.