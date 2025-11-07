ING augmente son objectif de cours sur UCB

ING réitère son conseil 'achat' sur UCB et augmente son objectif de cours de 238 à 257 euros, continuant de considérer le rapport risque-rendement comme favorable, le pipeline du laboratoire belge ne représentant selon lui que 6% de la valeur d'entreprise.



Malgré certaines inquiétudes concernant la trajectoire de croissance de Bimzelx au cours du mois dernier, le broker reste convaincu du profil de premier ordre de ce médicament et augmente sa prévision de ventes maximales pour celui-ci à 8,5 milliards d'euros.



'À 257 euros, UCB se négocierait à un PER normalisé de 24 fois en 2026 et de 18 fois en 2027, ce qui ne nous semble pas cher pour une entreprise dont le BPA coeur devrait croître de 28% par an sur la période 2024-30, bien au-dessus du niveau de ses pairs', juge ING.