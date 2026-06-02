À l'occasion du Computex 2026, qui se tient à Taïwan, Intel a dévoilé de nouvelles innovations répondant aux besoins d'IA des clients, avec des solutions adaptées aux défis spécifiques de leur secteur, notamment une nouvelle infrastructure d'IA à l'échelle du rack.
Cette infrastructure d'IA à l'échelle du rack est destinée aux clients souhaitant adapter leurs charges d'inférence et d'agents basées sur les processeurs Intel Xeon et les unités de flux de données reconfigurables SambaNova SN-50 (RDU), selon le géant des microprocesseurs.
Intel ajoute que Vector Core Compute, un nouveau cloud d'inférence d'entreprise créé par Vista Equity Partners et Cambium Capital, a dévoilé une inférence entièrement désagrégée fonctionnant sur des processeurs Intel Xeon, des RDU SambaNova et des GPU NVIDIA Blackwell.
Il annonce aussi des collaborations stratégiques avec des leaders du secteur, dont Foxconn, Siemens, Hitachi, Echo Neurotechnologies et Greenstone Biosciences, qui se sont concentrées sur la fourniture de solutions verticales intégrées basées sur des processeurs Intel et du silicium spécialement conçu.
Le groupe californien fait enfin part de la disponibilité de son CPU Intel Xeon 6+, un processeur de centre de données de nouvelle génération construit sur Intel 18A et conçu pour des charges de travail à haute densité et à grande échelle.
"Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA par inférence, agentique et physique, Intel est prête à apporter au monde de nouvelles innovations, de la puce aux systèmes, promettant de transformer l'industrie et la société pour le mieux", commente Lip-Bu Tan, CEO d'Intel.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,7%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25,3%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,8%), Chine (24%), Singapour (18,1%), Taiwan (14,5%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.