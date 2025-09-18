Dans une séance qui s'annonçait calme après la réunion de la Fed, l'annonce d'un investissement de 5 milliards de dollars de Nvidia dans Intel est venue électriser les marchés.

Portés par les valeurs technologiques, les indices américains terminent tous dans le vert. En tête, le Nasdaq 100 progresse de 0,95% à 24 454,8 points. Le S&P 500 gagne 0,48% pour clôturer à 6 631,9 points, tandis que le Dow Jones avance de 0,27% à 46 142,4 points.

Sur le plan politique, Donald Trump a saisi la Cour suprême afin d’obtenir le pouvoir de révoquer Lisa Cook. Une manœuvre destinée à contourner les décisions judiciaires qui l’empêchent pour l’instant de démettre la gouverneure de ses fonctions.

Côté entreprises, l’annonce Nvidia-Intel a dominé la séance. Nvidia (+3,49%) a officialisé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, dans le cadre d’une collaboration pour concevoir conjointement des CPU destinés au gaming et à l’intelligence artificielle, ainsi que pour développer de nouveaux data centers. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a tenu à rassurer : cet accord n’aura aucun impact sur les relations avec les partenaires historiques du groupe. Intel s’envole de 22,77% à la clôture.

Autre forte actualité : Crowdstrike bondit de 13% après avoir présenté des objectifs de long terme jugés ambitieux lors de sa journée investisseurs. La société avait déjà marqué les esprits récemment avec l’acquisition de Pangea, plateforme de cybersécurité spécialisée dans l’IA, et un partenariat stratégique avec Salesforce.

Enfin, dans le reste de l’actualité, Apple (-0,46%) aurait lancé à Taïwan une ligne de production test pour un iPhone pliable, dont la sortie serait prévue courant 2026, selon le Nikkei. Meta (+0,58%) a présenté ses nouvelles lunettes connectées Ray-Ban Display, intégrant cette fois un écran dans le verre droit. Le groupe y voit l’avenir de l’informatique et parle désormais de véritables “lunettes intelligentes”.