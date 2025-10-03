Intertek gagne 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres, aidé par Bank of America qui reprend un suivi du groupe de test, d'inspection et de certification, avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 5990 pence.

'La société affiche des marges parmi les meilleures du secteur, une forte conversion de trésorerie et une accélération du retour sur investissement', met en avant le broker, qui considère en outre sa valorisation comme 'attrayante'.