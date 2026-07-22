Avec cette opération, le Français qu'il ajoute à son portefeuille de maladies rares un actif premier de sa classe : le Potravitug. Il s'agit d'un anticorps monoclonal ciblant la réactivation du polyomavirus BK (BKPyV) chez les receveurs de greffe rénale. Il a montré des résultats prometteurs lors d'essais cliniques, démontrant une réponse antivirale significative ainsi qu'une résolution de la néphropathie associée au BKPyV.
Le polyomavirus BK (BKPyV) est un virus courant auquel la plupart des personnes sont exposées dès l'enfance et qui demeure généralement inactif dans l'organisme. Cependant, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, notamment les receveurs de greffe rénale sous traitement anti-rejet, le virus peut se réactiver et se multiplier.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.