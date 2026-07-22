Ipsen dévoile la finalisation de l'acquisition de Memo

Le laboratoire français a indiqué avoir finalisé le rachat de Memo Therapeutics, une société de biotechnologie en phase avancée de développement.

Avec cette opération, le Français qu'il ajoute à son portefeuille de maladies rares un actif premier de sa classe : le Potravitug. Il s'agit d'un anticorps monoclonal ciblant la réactivation du polyomavirus BK (BKPyV) chez les receveurs de greffe rénale. Il a montré des résultats prometteurs lors d'essais cliniques, démontrant une réponse antivirale significative ainsi qu'une résolution de la néphropathie associée au BKPyV.



Le polyomavirus BK (BKPyV) est un virus courant auquel la plupart des personnes sont exposées dès l'enfance et qui demeure généralement inactif dans l'organisme. Cependant, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, notamment les receveurs de greffe rénale sous traitement anti-rejet, le virus peut se réactiver et se multiplier.