C'est le Jour J pour la première cotation boursière de SpaceX. Les investisseurs ont répondu en masse à l'appel d'Elon Musk. Contrairement à Bowie, il ne se demande pas s'il y a de la vie sur Mars. Il promet qu'il y en aura, parce que SpaceX l'y amènera. Cette entrée en bourse gigantesque coïncide avec un possible déblocage de la situation au Moyen-Orient et un retour de libido dans les semiconducteurs. Les planètes se réalignent brutalement.

SpaceX va faire ses premiers pas boursiers tout à l'heure à 15h30 sur le Nasdaq. L'opération a été rondement menée, avec une action placée à 135 USD pour une valorisation initiale de 1 770 milliards de dollars et 75 milliards de fonds levés. Jamais une entreprise n'avait atteint de tels niveaux lors de son IPO, en termes de valorisation comme d'augmentation de capital. Le chiffre de la valorisation aurait pu être plus élevé, puisque les rumeurs parlaient de 2 000 milliards de dollars il y a quelques semaines. Mais ne pas trop tirer sur la corde, c'est renforcer la possibilité d'avoir un effet waouh démultiplié quand la frénésie des échanges va débuter.

Les plateformes de produits dérivés de SpaceX montrent que l'action pourrait se négocier plus de 30% au-delà de son cours initial, ce qui placerait directement l'entreprise au sixième rang mondial des capitalisations, derrière Amazon mais devant Broadcom. Ce n'est pas une surprise : le marché achète la conquête spatiale et la marque Elon Musk, pas le compte de résultats de la conquête spatiale, qui n'offre aucune garantie.

Même si cela semble trivial, la grande Histoire de la conquête de l'univers va recevoir un double coup de pouce beaucoup plus terre à terre pour écrire ses premières lignes boursières. Après avoir été malmenées ces derniers jours, les valeurs des semiconducteurs ont fortement rebondi hier. L'indice qui les suit aux Etats-Unis a bondi de 8%, effaçant une partie du passif de 12,5% accumulé ces derniers jours. Le Nasdaq 100 a repris 3,3%, en effaçant les deux séances de repli précédentes. Ce rebond a été renforcé par les déclarations de Donald Trump pendant la séance. Le Président américain a une nouvelle fois évoqué un accord de paix imminent avec l'Iran, mais le marché lui a réellement donné du crédit. Téhéran a réagi mollement, mais il se murmure qu'un accord pourrait être signé au cours du week-end en Europe par le vice-président JD Vance. Voilà qui ferait un excellent effet avant l'ouverture du G7 d'Evian, lundi.

Deux éléments montrent que les investisseurs pensent que, cette fois, la réouverture du détroit d'Ormuz est en bonne voie. Le pétrole d'abord, qui est passé sous la barre de 90 USD le baril de Brent. Les obligations ensuite, qui sont remontées avec la perspective d'un apaisement dans la remontée de l'inflation. Les traders ont d'ailleurs assoupli leurs pronostics : ils ne sont plus majoritaires à envisager une hausse de taux de la Fed en fin d'année.

En dehors de l'actualité SpaceX, qui risque de prendre beaucoup, beaucoup de place, le marché aura tout loisir pour commenter les derniers résultats d'Adobe, publiés hier soir après la clôture. Le groupe a relevé ses prévisions mais n'a pas totalement convaincu qu'il dispose d'un totem d'immunité contre l'IA. La publication est malgré tout plutôt rassurante. La principale échéance macro sera l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan, à 16h00.

En Asie-Pacifique, la semaine s'achève mieux que prévu grâce à l'envolée du Nasdaq. Les gains s'échelonnent de 0,8% en Inde à 4,7% en Corée du Sud, en passant par +2% en Australie et +3% au Japon. L'Europe est attendue en vive hausse à l'ouverture.

A l'ouverture, le CAC 40 prend 1,4% à 8 312 points. Le SMI est à +0,8% à 13 642 points. Le Bel 20 gagne 0,7% à 5 5 687 points.

Un petit Life on Mars pour bien commencer la journée.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Indice des prix à la consommation mai 2026 (Allemagne)

08h00 : PIB — estimation mensuelle avril 2026 (Royaume-Uni)

08h45 : Indice des prix à la consommation mai 2026 (France)

09h00 : Indice des prix à la consommation mai 2026 (Espagne)

16h00 : Confiance Université du Michigan juin 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 134 à 135 EUR.

BE Semiconductor : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 276 à 320 EUR.

Burckhardt Compression : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 720 à 670 CHF.

Danone : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 82 à 85 EUR.

Flatexdegiro : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 41 EUR.

Halma : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 3700 GBX à 4600 GBX.

KBC Groupe : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 104 à 119 EUR.

Lindt : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 100000 à 95000 CHF.

Nokia : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 12 EUR à 18 EUR.

Octave : Evercore ISI démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 20 USD.

OVH Groupe : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13 à 19 EUR.

Partners Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1130 à 760 CHF.

: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1130 à 760 CHF. Renault : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 42,50 à 31,50 EUR.

Rolls-Royce : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1270 GBX à 1430 GBX.

Smith & Nephew : Baptista Research démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 35,80 USD.

Saint-Gobain : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 70 EUR.

Signify : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 21 EUR.

Tenaris : Baptista Research démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 62,70 USD.

Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 180 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Nicolas Martin rejoint le comité exécutif d'Hermès en tant que secrétaire général à compter du 1er juillet 2026, Sharon MacBeath devient directrice générale ressources humaines et développement durable.

Alstom franchit la barre des 500 rames Omneo Régio2N produites sur son site de Crespin.

Maurel et Mersen intègrent le SBF 120, Elior et Nexity en sont exclus. Abivax, Ipsen et Soitec entrent dans le CAC Next20, l'antichambre du CAC 40, à la place d'Aéroports De Paris, Gecina et Valeo. Les changements seront effectifs le 22 juin.

OVH Groupe entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Gladia, expert de la reconnaissance vocale IA.

Exail négocie le rachat de la participation d'ICG, les deux parties divergeant sur la valorisation entre 710 MEUR et 1,1 MdEUR.

2CRSi Edge et Calyos s'associent pour rapprocher le calcul IA du terrain.

Oeneo affiche une marge opérationnelle courante de 13,7% pour 2025-2026 et un free cash-flow largement positif.

Gevelot lance un programme de rachat d'actions.

Groupe LDLC renoue avec les bénéfices pour son exercice 2025-2026, avec une rentabilité supérieure aux attentes.

TBSO réussit sa première augmentation de capital.

Les principales publications du jour: Groupe LDLC, Groupe Tera.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La DGA confie à MBDA (Airbus, Leonardo, BAE Systems) le développement d'un missile nucléaire hypersonique destiné à renforcer la composante aéroportée de la dissuasion française, avec une entrée en service attendue à l'horizon 2035.

Infineon va ouvrir une usine de puces en Allemagne dans le cadre de l'initiative de l'UE en faveur de la souveraineté.

Le régulateur de santé britannique approuve la pilule amaigrissante de Novo Nordisk.

Partners Group au plus bas depuis 2020 après l'imposition de restrictions de retraits.

SaltX Technology sélectionné par ThyssenKrupp pour un projet de captage direct de l'air au Canada.

Les principales publications du jour: Fraport AG.

D'Amérique du Nord

SpaceX va faire son entrée en bourse à 135 USD par action, valorisant l'entreprise 1 770 MdsUSD.

Adobe relève sa guidance annuelle de chiffre d'affaires. Le titre perdait 2% hors séance.

Coupang écope d'une amende record de 409 millions de dollars pour violation de données.

Astera Labs, Teradyne, CoreWeave, Nebius et Rocket Lab vont entrer dans le Nasdaq 100 le 22 juin. Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk Analytics et Zscaler en font les frais.

Dana fusionne avec la division mobilité d'Eaton pour 5,1 milliards de dollars, portée par la forte demande de pièces automobiles.

D'Asie et d'Ailleurs

Alibaba propose 1,5 milliard de dollars pour acquérir la société chinoise de livraison de produits alimentaires Pupu.

WuXi AppTec dépose plainte contre le Pentagone après son inscription sur la liste noire militaire chinoise